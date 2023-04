Deja atrás a Elvis

El actor Austin Butler ya tiene nuevo protagónico para la adaptación fílmica de la novela City On Fire, que está preparando Sony basándose en la novela homónima de Don Winslow .

Ciudad de México

De acuerdo con información de Deadline, Butler dejará atrás a Elvis para convertirse en Danny Ryan, un personaje que deberá enfrentarse "a un líder despiadado para proteger a sus amigos, su familia y el hogar que ama".

FRENTE Y DETRÁS DE CÁMARAS

Durante la realización del filme, Austin Butler también fungirá como productor, compartiendo créditos con David Heyman y Shane Salerno.

City On Fire es el primer libro de una trilogía, por lo que se espera que la cinta se convierta en el inicio de una franquicia.

"La trilogía se centra en dos imperios criminales, uno irlandés y otro italiano, que controlan toda Nueva Inglaterra", reporta el medio estadounidense.

SU ACTUACIÓN CONQUISTA

El autor de las novelas, Don Winslow aceptó el protagónico para el histrión, afirmando que quedó maravillado con su trabajo en la cinta de Baz Luhrmann.

El trabajo del productor David Heyman es conocido por filmes como Barbie, dirigido por Greta Gerwig, las películas de Harry Potter y Once Upon a Time... in Hollywood.

DOBLETEA

