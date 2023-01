Maravillosa voz

La soprano inició sus estudios en 1983, hace casi 40 años; comenzó a cantar en producciones operísticas en el coro en 1985 y debutó en Bellas Artes en 1996 hace 26 años en la ópera "La Favorita", de Donizzetti, al lado del tenor Ramón Vargas.

Yvonne Garza está muy bien preparada: cuenta con Licenciaturas en Letras Españolas de la UANL, en Canto, de Columbus University de Georgia y una Maestría en Canto, de la Universidad de Carolina del Norte UNCG; el éxito no ha sido producto de la casualidad ni de la suerte, sino de su preparación, esfuerzo, dedicación y calidad vocal.

En la opetretta "La Viuda Alegre" a lado del tenor Leopoldo Falcón

BIEN PREPARADA

Esta soprano regiomontana ha contado con la experiencia de muchos de sus grandes maestros; inició sus estudios con la Mtra. Katia Santos, en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, posteriormente con el Mtro. David Ramírez "Quien fue mi mentor, me impulsó y ayudó a que siguiera mis estudios en los Estados Unidos, en Georgia, donde mi maestra fue la soprano estadounidense Teresa Hopkins, y en la Universidad de Carolina del Norte el tenor William McIver, quien me formó también en la pedagogía del canto", dijo.

Su preparación vocal y su gran talento le han dado la oportunidad de cantar en México, Estados Unidos, Portugal y Polonia.

Además, en nuestro país ha recorrido los más emblemáticos escenarios, como el teatro de la Ciudad de México "Esperanza Iris", el teatro de la Ciudad de Guadalajara; así mismo ha llevado su voz a Morelia, como parte del festival Cultural; en Coahuila, Tamaulipas, Baja California Norte, Sonora, Sinaloa , Veracruz, en el Foro Boca; en Campeche, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Tlaxcala, Toluca, Durango, Oaxaca. Son múltiples escenarios donde se ha parado con el garbo que la caracteriza.

Con Fernando de la Mora, en la ópera Carmen cantando el rol de Micaela.

SU ÓPERA FAVORITA

Al cuestionarle sobre su ópera favorita, dijo: "Hay varias de las que he cantado: Traviata y Don Giovanni, por sus retos vocales e histrionismo; de las que no he cantado una de mis favoritas es Der Rosenkavalier, de Richard Strauss".

Y respecto a las voces femeninas que admira indicó que la técnica y voz de Dame Kiri te Kanawa y Renée Fleming; y en voces masculinas Pavarotti y Javier Camarena.

Yvonne es reconocida también como maestra de canto, es por ello que le preguntamos ¿Qué te gusta más, cantar o compartir tu basta experiencia como docente en técnica vocal? : "Ambas cosas; tuve maestros que amaban enseñar y fueron grandes pedagogos. Èse amor a compartir el conocimiento y ayudar a desarrollar una voz ha estado en mi carrera desde el inicio, y obviamente estar en el escenario y cantar es un privilegio y lo gozo cada vez más".

Cantando una de las hermanastras de la ópera La Cenicienta de Rossini con Javier Camarena.

¿CÓMO TE DEFINES?

La cantante dejó claro que se reconoce como una artista comprometida y apasionada de lo que hace en y fuera del escenario, pues su pasión por la música no fue coincidencia, "La música siempre fue parte de mi vida, pero el destino la llevó a la ópera".

Al preguntar a esta gran artista cómo es que definiría su voz, explicó: "Una voz madura, en este punto de mi vida, y que está siempre al servicio de la música y lo que el compositor te pide".

Estas más de cuatro décadas en la música ha tenido la fortuna de compartir con grandes artistas de la ópera, como Ramón Vargas, Francisco Araiza, Javier Camarena, Fernando de la Mora, José Luis Duval, entre otros.

Y respecto al premio o reconocimiento más significativo, dijo:

"Creo que el primer lugar del concurso Carlo Morelli fue un parteaguas en mi carrera, y recientemente recibí el premio al Mérito Artístico de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene gran significado y valor para mí, ya que es mi alma mater en la carrera de Letras".

El Conejo en "el Conejo y el Coyote", ópera contemporánea del compositor mexicano, Victor Rasgado.

SU MEJOR REPRESENTACIÓN

¿Cual consideras que ha sido tu mejor papel en ópera?: "Creo que siempre el último es el mejor..no sé...cada papel tiene su encanto y retos. Te mencioné antes que Traviata y Don Giovanni (interpreté a Donna Anna), pero recientemente interpreté el papel de Norma de Bellini, y en este momento creo que Norma es el más importante reto vocal y actoral".

Al preguntar si esta carrera tiene fecha de caducidad, respondió: "Depende de tu técnica y resistencia física; hay cantantes que se deben retirar por decadencia vocal o física a mediana edad. Otros que cantan hasta la senectud, 70 o más años; obviamente los roles a interpretar se van haciendo menos, pero siguen activos dando recitales o se dedican a ser mentores o guías de otros jóvenes cantantes".

Extraordinaria intérprete de música mexicana.

LO QUE VIENE

Garza comentó que en 2023 espera reponer la ópera "Norma de Bellini" en el primer semestre del 2023 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Además, seguirá compartiendo sus conocimientos vocales con sus alumnos y quienes gusten tenerla como mentora la pueden ubicar en su página www.yvonnegarza.com o mis redes sociales Facebook e Instagram como Yvonne Garza soprano.

CIERRE CON BROCHE DE ORO

Yvonne Garza cierra este 2022 cantando la ópera "Norma", pues participó con éxito en el Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León OSUANL, y sin olvidar el bello recital que ofreció en Reynosa. Sin duda, 2022 fue un año de mucha actividad y lo cierra con broche de oro.