YouTube Music abre el museo de la música en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- YouTube Music es considerada una de las aplicaciones de música con amplia presencia a nivel mundial, y no es para menos, pues alberga millones de canciones en su biblioteca.

En un acto de conmemorar la música y a los fanáticos de ésta, es que abrirán de manera gratuita el Music Museum en Ciudad de México.

Sus puertas abrieron el 29 de septiembre y estará disponible hasta el 8 de octubre en la Ciudad de México, la dirección es: Zacatecas 207 en la colonia Roma. El horario es de 11:00 am hasta las 19:00 horas.

Los asistentes podrán interactuar con diferentes cuartos que mostrarán melodías del pasado y los beats del presente. También podrás tomar fotos y videos para tus redes sociales.

"Desde video mapping hasta explorar lúdicamente pistas raras, remezclas, álbumes, covers, demos, acústicos y conciertos, cada spot buscará conectar y redescubrir ritmos e ídolos que se han convertido, o están en el proceso, de ser leyendas", describe en un artículo YouTube Music.

¿Qué puedes encontrar en el museo de YouTube Music?

Debes hacer fila para entrar pese a tener tu código de registro. Luego harán una breve revisión de las bolsas por seguridad. El tiempo de espera varía de acuerdo con la hora que hayas seleccionado en el pre-registro.

Al ingresar te darán las recomendaciones e indicaciones, es importante que lleves audífonos, de no ser así te prestan unos que tendrás que devolver al salir.

Es importante que sepas que el tiempo para interactuar en las salas no debe ser mayor a 30 minutos puesto que las personas pasan en grupos.

En el interior tienen servicio de cafetería y puedes encontrar obras de artistas independientes, tanto de dibujo como en la música.

Para escuchar las canciones debes escanear un código QR para cada una, el internet no es un problema porque ofrecen una red gratuita dentro de las instalaciones.

¿Te interesa asistir? Realiza tu pre-registro

Dado que la entrada es limitada, deberás hacer un pre-registro. Para ello es necesario bajar la aplicación de YouTube Music. Luego ingresa a www.musicaparatusojos.com.mx con nombre y correo electrónico, para posteriormente recibir la confirmación de acceso a la dirección de correo registrada. Si no aparece tu confirmación en la bandeja de entrada, no olvides revisar los mensajes que llegan como "Spam" o "no deseados"

"El Music Museum by YouTube Music dará un lugar especial a todas esas piezas de arte que forman parte de la historia de la música y que nos han hecho vibrar. No te pierdas cada era, en esta nueva experiencia inmersiva", detalla la app en un artículo.