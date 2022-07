Recital de Gala con talentos reynosenses

En clase magistral con los ganadores del II Concurso Manuel M. Ponce revisaron la Suite Bergamasque de Debussy, Claro de Luna; la Fantasía en Re Menor de Mozart, los Estudios Op. 8 no. 12 y Op. 42 no. 5 the Alexander Scriabin, y la Bagatela en Sol Menor de Beethoven.

Y sin lugar a dudas aprende de un gran talento de Reynosa.

José Luis Hernández Estrada felicitó ampliamente a los jóvenes pianistas que participaron y sus maestros, así como a los organizadores de este proyecto de formación entre los que destacan el Club de Cultura Musical A.C. y Fundación Herstrada A.C, así como una institución municipal.

Máster Class a ganadores del concurso.

Presentes en el recital Martín Santamaría y Flor de Santamaría, Esthela Ayala de Deándar, Orlando Deándar Martínez, José Luis Hernández y Angelina Estrada de Hernández.

GANADORES

CATEGORÍA /- HASTA 12 AÑOS

1er lugar: Dietrich Zabdiel Sánchez Vargas

2do lugar: José Francisco Pineda Torres

3er lugar: Mariana Isabel Hernández Becerra

MENCIÓN HONORÍFICA:

Diego Axel Díaz Martínez

Pablo Ignacio Hernández Becerra

CATEGORÍA I| - DESDE 13 HASTA 17 AÑOS

1er lugar: Víctor Alejandro Rodríguez Mendoza

2do lugar: Sheila Susely Trejo Valenzuela

3er lugar: Adriana Sofía Sampedro Cardona

MENCIÓN HONORÍFICA: