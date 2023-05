Muere el poeta Antonio Deltoro

Por su parte, el escritor Mauricio Montiel Figueiras escribió en la misma red social: "Por mi querido @jorgecomensal me entero de una noticia que me llena de tristeza: ha fallecido Antonio Deltoro (1947-2023), hombre cálido y generoso como pocos he conocido. Su poesía, de una engañosa sencillez, destila una luz que deslumbra con sus milagros cotidianos. Buen viaje."

El también poeta, Aurelio Asiain, escribió: "Conocí a Toni en 1979, en su casa. Nos hicimos amigos. No sé si fue él mismo o Federico Campbell quien me dio su primera plaquette, pero fue una revelación. Aquí, un video de Werner Herzog y dos poemas de Antonio Deltoro: pollos y gallinas."

Antonio Deltoro nació en la Ciudad de México, el 20 de mayo de 1947, fue poeta a ello dedicó la vida, aunque estudió Economía en la UNAM, donde fue profesor de letras, al igual que en Universidad Autónoma de México. Publicó, entre otros, los libros de poesía: "Algarabía inorgánica", "Los días descalzos", "Balanza de sombras" –con el que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes–, "Poesía reunida" y "El quieto".

Fue autor de varias antologías, como "La vida básica. Antología mínima de Josep Pla"; "Un sol más vivo, antología de la poesía de Octavio Paz" y, en colaboración en la selección con Christian Peña y con prólogo suyo, "El gallo y la perla. México en la poesía mexicana".

Justo Christian Peña, junto con otros cuatro poetas que recibieron sus enseñanzas como becarios de la Fundación para las Letras Mexicanas: Claudia Berrueto, Elisa Díaz Castelo, Pablo Molinet y Javier Peñalosa, participarán mañana en el homenaje que desde hace varios días le había organizado esa fundación, en la Casa Universitaria del Libro (Puebla y Orizaba, colonia Roma), a las 17:00 horas.

En el comunicado de la FLM, se define a Antonio Deltoro como "un hombre discreto, que no sólo ha nutrido el universo literario con su obra, su amistad y su enseñanza".

Allí, el escritor José Ángel Leyva, quien fue amigo del ganador del Premio Internacional de Poesía Novi Sad (Serbia, 2014), Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2013, hace referencia a que Deltoro estudió Economía, pero se decantó por la poesía.

"Creo que esta disciplina tiene que ver con un ideal de equidad, de justicia, de distribución, de bienestar, no solamente para uno sino para la mayoría, tiene que ver con aliviar los dolores de la carencia, y todos esos conocimientos están dentro del ejercicio del lenguaje, de la búsqueda de la poesía, de esa noción estética de la palabra", señala Leyva al celebrar el reconocimiento que la Fundación para las Letras Mexicanas le rinde al poeta, que se convertirá en homenaje póstumo.

Para Leyva, lo que destaca en la poesía de Deltoro es una economía sentimental. Esta elaboración de objetos, instrumentos verbales, por generar este caudal donde vemos una metáfora, una metonimia. Los objetos adquieren el significado de esa relación con las personas; herramientas, juguetes o utensilios que conforman nuestro mundo, nuestra escenografía, pero también la utilería con la que nos identificamos con las otras personas, con el otro, con el mundo que nos rodea. Ahí hay una economía, y en ella, el nombre de las cosas es más importante que el adjetivo de las cosas afirma el escritor.

Antonio Deltoro fue jefe de redacción en la UAM-I; coordinador de imágenes en el Museo Nacional de Culturas Populares y de talleres de poesía en el INBA y la Casa del Poeta Ramón López Velarde. Integrante de la Comisión Consultiva del FONCA. Colaborador de "Casa del Tiempo", "El Gallo Ilustrado", "La Cultura en México", "La Gaceta del FCE", "La Jornada Semanal", "México en la Cultura", "Revista de Bellas Artes", "Revista de la Universidad de México", "Sábado" y "Vuelta". Becario del FONCA, 1992. Miembro del SNCA, 1993 y 2004.

Poetas, amigos y estudiantes, a través de redes sociales han publicado poemas de Antonio Deltoro; y diversas instituciones han lamentado su muerte. La Revista Altazor de la Fundación Vicente Huidobro también ha externado sus condolencias por "el sensible fallecimiento del reconocido poeta y ensayista mexicano."