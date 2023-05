Mueven emociones

En esta primera fase se pidió a los asistentes que dejaran mensajes en alguna o varias de las cartas, las que más les movieran en sus emociones. Estos serán enviados a las participantes del proyecto.

Enviaron historias de todo tipo, algunas que tuvieron que ver con aquellas de amor fallidas por engaños, separaciones obligadas y algunas contaron cómo la muerte los separó de las personas que amaron, teniendo en común cada una de ellas una historia donde hubo algo que sienten estas personas y se quedó pendiente.

HERRAMIENTAS DEL ARTE

El arte es una herramienta que nos da la posibilidad de decir lo que no le decimos a nadie a través de sus lenguajes, en este caso la escritura de cartas. El arte te permite hacer catarsis, hablar de emociones que a veces no son fáciles de manejar y que por alguna razón mantenemos contenidas así que el objetivo de esta convocatoria era dar ese espacio seguro para poder contar esa historia de amor que no tuvo un cierre.

Durante la exposición se expuso una instalación sonora realizada por Arabella Medrano, que fue el resultado de una encuesta en redes sociales en la cual se les pregunto cuál era la canción que les recordaba al amor de su vida, dando como resultado una lista de éstas compuesta por los géneros e intérpretes de lo más variado, habiendo en ellas temas como "La de la Mochila Azul", de Pedrito Fernández; Radiohead, con Creep; Tatuajes, de Joan Sebastian, y así, una lista de casi 60 canciones.

VIENE SEGUNDA PARTE

La directora de Núcleo Espacio, Arabella Medrano, nos cuenta que al presentar estas cartas y dar lectura a algunas de ellas se decidió a realizar una segunda parte del proyecto, en la cual, con autorización de las participantes, se harán lecturas dramatizadas de algunas de éstas y así llevar el proyecto más allá de sólo una muestra de resultados, así como el lanzamiento de una segunda convocatoria para que sigan enviando sus historias, a petición de algunos de los asistentes a la presentación del proyecto.

EVENTOS GRATUITOS

La licenciada Arabella Medrano invita al público a estar atentos a las redes sociales de Núcleo Espacio, para que se enteren de todas las actividades que, de manera gratuita, se realizan y de esta segunda parte de "Estos Corazones Rotos", que dramatizará las historias.