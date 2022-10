Reclama Taibo II el Zócalo; 'no nos lo quita nadie'

CIUDAD DE MÉXICO

"Cuando veo un adolescente con mochila de Dora la Exploradora, yo digo: No mames", cuenta Paco Ignacio Taibo II.

"Te voy a regalar una estampita de (Vasili) Blücher montado en un tanque pa' que la pongas ahí", añadió el escritor este domingo en la Feria internacional del Libro (FIL) del Zócalo, durante la presentación de su más reciente obra: La libertad.

Un volumen ideado desde hace una década, pero gestado en ocho meses durante la pandemia de Covid-19, con 13 historias de personajes de diferentes épocas que vivieron "la libertad con una pasión de a todo o nada, de vivir y morir por la libertad", detalló el autor. Blücher, importante militar soviético, entre ellos.

"No hay ni un milímetro de ficción. Todos los personajes que aquí se cuentan vivieron, y yo cuento lo que encontré sobre ellos", dijo el también titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), sobre un título donde figuran el líder anarcosindicalista Herón Proal y el periodista argentino Rodolfo Walsh, entre otros.

La libertad, definió su autor, sigue la misma idea que sus anteriores publicaciones: que la historia puede ser apasionante y muy amena, pero sobre todo que "la historia es identificación".

"Yo me pregunto: ¿Quiénes somos? En este México insurgente que hoy está en acción empujando una transformación que a veces nos sabe a poco; queremos que nos sepa a más. Empujando una transformación que encuentra enfrente a una oligarquía reaccionaria, boba, clasista, que insulta y 'fakenewsea' como si fueran los propietarios del planeta.

"¿Quiénes somos? ¿Somos los verdaderos hijos de la División del norte?", cuestionó Taibo II. "¿O somos los zapatistas que irrumpieron en Sanborns y dijeron: 'Un café con leche por favor'. O somos los veteranos que tomamos este Zócalo en el 68 y que nunca nos hemos acabado de ir de él".

Una plaza conquistada, sostuvo el autor nacido en Gijón, España, "no para los estudiantes, sino para el País, para la sociedad, para los jodidos, para los pobres, para los desprotegidos. Y no nos hemos acabado de ir".

"No me he acabado de ir del Zócalo, al que entré en 1968, y nunca me voy a ir. Aquí que me entierren", lanzó, motivando las palmas de un público repleto de seguidores suyos, a quienes aseguró que ellos le "dan de comer". "El salario del Fondo vale pa' pura madre".

En una edición de la FIL nuevamente organizada por la Brigada para Leer en Libertad, y con un programa con numerosas figuras afines a la actual Administración, el autor refirió las presuntas palabras de una escritora en Monterrey quien reclamaba que sus libros no se leyeran, a pesar de ser originaria de Ciudad de México, a diferencia de figuras como Elena Poniatowska o el propio Taibo II.

"A esta pendeja habría que decirle, con respeto, que no eres de donde naces. Eres de donde te haces", expresó el titular del FCE, nuevamente entre los aplausos de sus lectores, sin nombrar a la autora.

"Somos de donde nos hacemos, y por lo tanto elegimos quiénes somos y quiénes queremos ser. Y el Zócalo es el Zócalo y no nos lo quita nadie", prosiguió desde el Foro Ricardo Flores Magón, donde antes el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, rechazó el espionaje a periodistas por parte del Ejército.

Encumbrado por una audiencia que no haría más que rendirle pleitesía, Taibo II salió del Foro entre agradecimientos, felicitaciones y las más diversas aclamaciones. "¡Hazme un hijo, Paco!", gritó un joven.

"Yo ya estaba fastidiado de ferias del libro fifí, la neta: en Guadalajara, con escritores libertarios que están apoyando grupos pro derecha. Entonces, que la Brigada institucionalmente esté acá dice mucho", enunció otro joven. "Yo te agradezco eso, porque yo voté por esto".

"Yo también voté por esto", le contestó el autor

"Tenemos que no ser zombies ni irnos de aquí pensando que ya terminamos con nuestra cuota de izquierda. No, hay que luchar y hay que defender esta revolución de la consciencia que preside Andrés Manuel (López Obrador). Un aplauso para Paloma (Saiz, titular de la Brigada para Leer en Libertad) y para Paco", pidió un hombre.

"¿Ves? Por eso quería ser escritor", diría Taibo II a Saiz, su esposa.