Indaga INBA 'quema' de supuesto dibujo de Kahlo

Al respecto de la supuesta destrucción de esta pieza valuada en 10 millones de dólares, en un evento celebrado el pasado 30 de julio en Miami como parte del lanzamiento de 10 mil NFTs (Token No Fungible) con la imagen de la acuarela plasmada en el diario personal de Kahlo hacia 1944, el INBA se pronunció este lunes.

"Actualmente se recaba toda la información necesaria, a fin de establecer con certeza que se trató de la destrucción de una obra original o de una reproducción, utilizada para fines comerciales a través de la propaganda mediática de la incineración", informó la dependencia encabezada por Lucina Jiménez.

Tal cual lo expone el INBA, toda la obra de la artista mexicana, incluyendo la de caballete, obra gráfica, grabados y documentos técnicos que sean propiedad de la Nación o de particulares, fue declarada monumento artístico mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 1984.

La asociación Arte Capital solicita apoyo de la Unesco para fortalecer la ley del coleccionismo, luego de la quema del dibujo "Fantasmones Siniestros" al parecer perteneciente a un diario de Frida Kahlo. pic.twitter.com/QMUcbFgksA — El Andamio. (@elandamiomx) September 23, 2022

"En México la destrucción deliberada de un monumento artístico constituye un delito en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos", remarcó el INBA, refiriendo además que el Banco de México es fiduciario en el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, en calidad de titular de los derechos patrimoniales de las obras.

"Lo que estamos haciendo hoy va a cambiar la vida de miles de niños, y espero que todos los que están aquí puedan entenderlo", expresó Mobarack durante la presunta quema del dibujo, cuya plataforma "Frida NFT" pretende destinar el 30 por ciento de las ganancias a diferentes causas sociales.

"Quemar esa obra va a generar los fondos para poder ayudar a toda esa gente. Si ella estuviera viva el día de hoy", sostiene el empresario mexicoamericano en una entrevista en el canal de Youtube del proyecto, "ella me diría que quemara todo".

Fantasmones siniestros, adquirido por Mobarack en 2015

Aunque sin título, Fantasmones siniestros, adquirido por Mobarack en 2015, fue hecho por la pintora mexicana en su diario durante una de las épocas en las que estuvo en cama debido a sus múltiples afecciones. La hoja fue arrancada y obsequiada a su amigo Juan Röhl, y después pasó a manos de la galería neoyorquina Mary-Anne Martin.

A decir del empresario, quien apareció separando de su marco la supuesta pieza de Kahlo para prenderle fuego rodeado de escoltas, convertirla en un NFT es "la manera en la cual podemos inmortalizar las obras y la vida de ella".

"Estamos siendo el puente entre el arte tradicional y el nuevo arte, que es el arte digital", aseguró.

Ante esto, el INBA también manifestó no haber recibido solicitud ni emitido autorización de reproducción sobre esta obra. Y también desmintió que tanto el Instituto como el Palacio de Bellas Artes o el Museo en su interior recibirán donación alguna por parte de dicho coleccionista, como lo ha difundido públicamente.

"Yo creo que es una estrategia de marketing", opinó para REFORMA Hilda Trujillo, ex directora de los museos Frida Kahlo y Diego Rivera Anahuacalli, y estudiosa de la obra de la pintora.

"Yo creo que esto es muy fácil comprobarlo si se hace una prueba química de las cenizas, y que se compare contra el diario original que está en la Casa Azul", añadió la también directora de Cultura de la Alcaldía Coyoacán.

A decir suyo, y en coincidencia con lo pronunciado por el INBA, de haber sido destruido el dibujo original, Mobarack estaría envuelto en un problema legal; "la obra de Frida Kahlo es propiedad de la Nación, no puede quemarla cualquiera; lo meten a la cárcel si es verdad".

"Entonces, tiene que entrar el INBA y certificar ese estudio, porque si este hombre quemó una obra que es patrimonio de la Nación es un delito federal. Y también habría que ver la protección de los convenios internacionales que hemos firmado", agregó Trujillo.

Reacciones de rechazo e indignación se han ido sumando

Luego de que el video de la supuesta incineración comenzara a circular en redes, distintas reacciones de rechazo e indignación se han ido sumando.

"Es tan absurdo, que me hace dudar seriamente que realmente se haya quemado una obra original", escribió en Twitter el historiador del arte Santos M. Mateos.

"Lo que hizo el multimillonario Martin Mobarak quemando la obra Fantasmones siniestros de Frida Kahlo fue herirnos a todas las personas que apreciamos el arte y que soñamos con alguna vez ver una de estas emblemáticas obras", tuiteó, por su parte, el ingeniero petroquímico Iván Balcucho.

Para la gestora cultural y consultora de blockchain Mónica Zamora, el proyecto va más allá de querer hacer NFTs a partir de la obra de la pintora mexicana, cuya destrucción -de confirmarse su autenticidad- habría sido innecesaria.

"Es usar -nuevamente- la imagen de una artista mujer mexicana para hacer tu negocio. No es el primero y lamentablemente no el último. No olvidemos el valor de una obra pictórica como esta, el valor técnico, simbólico y estético", publicó.

"Valoro la tecnología y sé la importancia de los NFTs, pero en este caso, me duele este hecho. No tuvieron que quemar la obra para tener los miles de tokens".