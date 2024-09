Incansable promotora de la lectura: Mercedes Varela

Con la charla ¿Por qué no quieres leer? La maestra y escritora Mercedes Varela, está de vuelta, después del accidente por el cual fue intervenida quirúrgicamente. Está plática la sostendrá con alumnos de la Esc. Sec. Técnica No. 89 "Centenario de la Revolución Mexicana" el próximo martes 24 de septiembre, a las nueve de la mañana.

En entrevista con la maestra Mercedes Varela nos comentó: "Nunca terminaré de agradecer lo que la lectura ha hecho por mi vida porque en los momentos en qué me he dejado abatir por las circunstancias y pienso en retirarme, me llegan respuestas. Fue así que después de una larga noche en qué pensé que no tenía nada más que hacer, abrí el "Messenger" y encuentro tres mensajes; dos solicitando una entrevista y el otro la invitación para charlar y leerles a los alumnos de una secundaria y a tres primarias. Así que retomé los proyectos y empecé a planear las presentaciones para mí charla: "¿Quieres ser escritor, cuenta conmigo?" Misma en la que me estaré apoyando con el librito de mi autoría "Cuenta conmigo", proyecto ganador de la Convocatoria IRCA 2024. Esta charla está dirigida a niños entre 8 y 10 años".





25 AÑOS DE EXPERIENCIA

La maestra Varela cuenta con más de 25 años de experiencia en la promoción lectora. Ingreso al Programa Nacional de Salas de Lectura en el año de 1997, orgullosamente cuenta con la credencial 001 del estado 028. Además de que su labor ha sido reconocida tanto a nivel estatal como nacional, pues como mediadora de lectura siempre esta en la búsqueda de seguir fomentando la lectura.





Reconocimientos:

Fue becaria del fondo Estatal/Municipal para la Cultura y las Artes – 2001

Ganadora del primer lugar en Literatura dentro del Programa Nacional de Desarrollo Cultural Municipal 2006

Ganadora del primer lugar en el primer concurso de literatura a nivel estatal promovido por El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes 2007

"Mujer del año" por su aporte a la cultura, marzo 2008.

Reconocimiento a su trayectoria. ITCA, Secretaría de Cultura y Gobierno del Estado de Tamaulipas. Marzo 2016.

Le fue entregada la presea "Jaiba de Oro" por El Centro Tampico, de la ciudad de México, por ser una tamaulipeca distinguida, mayo 2016.

Fue distinguida con la "Atenea", por su aporte a la cultura, marzo 2017.

Reconocimiento por su aporte a la literatura tamaulipeca por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes – Octubre 28, 2020

Ganadora dentro del Programa Editorial del ITCA 2020

Reconocimiento a su trayectoria por la Universidad del Noreste de México. Octubre 2021

Homenaje a su trayectoria, en la ciudad de Matamoros, Tam. Marzo 25, 2022

Su casa recibió el nombramiento como "La Casa del Poeta Jaime Sabines". Julio 2022

Homenaje nacional por sus 25 años de mediadora de lectura, Cuenta con la credencial 01 del estado 028 Septiembre 2022

Ganadora de la convocatoria IRCA, por su proyecto "Cuenta conmigo" Marzo 2024