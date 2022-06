Las fotógrafas mexicanas Villarreal en España

Los días 4 y 5 noviembre irán a la VII Feria Internacional de Arte de Barcelona, en el Museo Marítimo de la capital catalana, estando nominadas asimismo a los Premios Internacionales de Arte de Barcelona (PIAM).

Ambas fotógrafas son bailarinas y cantantes, destacándose además por captar musicales y obras teatrales, algunas de ellas donde han participado como escénicamente (sitio web). Los temas de sus imágenes en esta Feria de Arte Contemporáneo de la calle madrileña Claudio Coello 99 son femeninos. Gilda Villarreal mandó su foto intitulada "Catrina", en tanto que Odette Villarreal la imagen de un rostro de mujer.

Las dos han participado en musicales como "Aladino", "Ghost", "Sugar", "Los Miserables", "El rey León", "Los locos Addams", "El beso de la mujer araña", "La jaula de las locas" y "Annie", entre otros.

Artist Experience, leemos en el sitio oficial, "se convierte en la Feria de arte, referente de la renovación del Arte contemporáneo, con un nuevo concepto de feria que dinamiza el mercado del arte contemporáneo haciéndolo más asequible y entendible".

Es pues, una oportunidad para conocer a los verdaderos creadores, ya sean artistas consagrados como nuevos valores quienes se dieron cita en la edición de primavera con el buen tiempo hasta el domingo 29 de mayo 2022, en Madrid.

Gilda se describe a sí misma de la siguiente manera:

"Soy fotógrafa con 14 años de experiencia. He estudiado en diferentes lugares y con diferentes fotógrafos, de todos he tomado lo más importante y me han ayudado a crear mi propia técnica. Siempre quise captar lo mejor de las personas, busqué sus mejores ángulos y traté de que mi lente captara la belleza que veía mi ojo. Soy actriz y cantante, me encanta el arte y mi pasión es el teatro, así que mi trabajo en foto siempre ha sido teatral...

"No me considero una fotógrafa técnica, más bien trabajo con el corazón, las emociones y la intuición, así que trato de transmitir mi manera de trabajar explicando mi forma de ver la fotografía. Dentro de mi carrera he captado a gente importante del ambiente artístico y he tenido la oportunidad de hacer fotografía en escena, soy parte de la asociación internacional Portrait Live y puedo enseñarte a hacer fotografías sin la necesidad de tener una gran producción. Te garantizo que el resultado final será impactante."

A su vez, la treintañera Odette Villarreal estudió en Nueva York y dice ser una fotógrafa mexicana con diez años de experiencia, especializada en retrato y fotografía en escena. Algunos de sus trabajos incluyen rostros y figuras de personalidades como Susana Zabaleta, Raúl di Blasio, Francisco "Pancho" Céspedes y Daniel Buenaventura.