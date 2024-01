Tras ser acusada de "fardera", surge "Lady Aurrera" y sorprende con final inesperado

Ciudad de México.

Una mujer quien fue tachada de "fardera" y apodada como "Lady Aurrera" en redes sociales, se hizo viral en Internet.

A través de distintas plataformas como "X", antes Twitter, se difundió un video donde se observa a una mujer, quien vestía un sweater blanco, tener un altercado con el personal de un Bodega Aurrera, presuntamente acusada de sustraer mercancía.

En el clip se escucha a la mujer agredir e insultar a un empleado: "a mi no me toques, c*lero, o yo también me voy a pasar de verg*", a lo que éste le responde: "Retírese pinche ratera".

Esta situación causó el enojo de la mujer, quien amenazó con llevar a su familia al lugar por supuestamente haber sido agredida por el trabajador.

#Viral | En #Puebla nombran a mujer como #LadyAurrera luego de que se quitó la ropa en medio de una pelea con empleados de este supermercado en #Puebla, quienes la acusaron de robo. pic.twitter.com/vIF0ylSVW2 — El Mañana de Reynosa (@elmananareynosa) January 10, 2024

Los clientes del lugar pidieron al personal llamar a una patrulla, por lo que posteriormente, entre gritos de "a mi me vale madr*s, la mujer decide quitarse el sweater y el brasier para demostrar que no se había sustraído nada del lugar.

De acuerdo con algunos testigos, la pelea sucedió en una de las sucursales de Bodega Aurrera ubicada en Las Torres, en la ciudad de Puebla.