AMLO pide a Sanjuana Martínez que pruebe acusación sobre desvíos

ACAPULCO, Gro.

"Si tiene pruebas, no estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar", dijo.





En conferencia de prensa, en la 12a Región Naval en Acapulco, también defendió a la exjefa de Gobierno, al secretario del Trabajo y la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Y pidió que se investiguen las posesiones de la precandidata presidencial de Morena.

"Que se investigue lo que tiene Claudia, y se compare con otros, con otras, y se van a dar cuenta quien es Claudia. Yo respeto mucho lo que dice esta compañera (Sanjuana Martínez), pero no comparto", dijo.

Refirió que la exdirectora de Notimex tiene derecho a expresarse, y no censurara su libertad de expresión.

"No censuramos a nadie, no puede haber mordaza, pero eso no significa que no haya derecho a la réplica", expresó.