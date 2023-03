Tiktoker muestra fotos de Jorge Salinas cuando pretendía a su mamá

Y aunque estas imágenes fueron reproducidas en los distintos programas de espectáculos, cuando la prensa tuvo la oportunidad de encontrarse con la esposa de Salinas en el aeropuerto de la CDMX, aunque impedida por un problema de disfonía por lo que habló con dificultades, la actriz aclaró que entre ella y su pareja todo estaba bien, pues no hacían caso a los rumores que giraban en torno a su familia, por lo que las especulaciones fueron disipándose hasta que dejó de hablarse del tema, pero ahora es una usuaria de TikTok que trae a colación, nuevamente, al actor mexicano que actualmente protagoniza la telenovela de Televisa "Perdona nuestros pecados".

La usuaria @mafers_nrs compartió un TikTok con una descripción que sugiere que Jorge Salinas trató de pretender a su madre hace varios años; sin embargo, ella no se decidió y siguieron por diferentes caminos, motivo por el cual Mafer nunca tuvo conocimiento de lo que había sucedido y, al crecer, y conocer la historia puso el tela de juicio la historia que su madre le narró, pero al ver las fotografías lo primero que hizo fue publicarlas; esto escribió en el mensaje: "No le creí a mi madre cuando me dijo que rechazó a Jorge Salinas".

En las fotografías puede verse como el actor luce muy cariñoso con la madre de Mafer a quien abraza y hasta besa en una de las imágenes que ya circulan en redes sociales.

Entre los comentarios de sus seguidores hay quienes no creen totalmente en la historia y otros que cuentan que sus madres vivieron una historia parecida, como una usuaria que compartió que su mamá fue novia de Valentín Elizalde; también hay otras personas que le expresaron que su mami tenía un gran parecido a Selena Quintanilla.

Entre otros de los videos que Mafer ha compartido, muestra más fotografías de su mamá a lado no sólo de Salinas, sino de otros grandes actores que protagonizaron algunas de las producciones más exitosas de los noventas, como es el caso de Eugenio Derbez, Fernando Colunga, Jaime Camil, Pablo Montero y Fernando Carrillo; en ese video hay comentarios que indican que lo que intuyen, por lo que las fotos sugieren, que la madre de Mafer trabajó en Televisa, lo que la llevó a tratar con diferentes figuras del medio artístico.