Abogan fotoperiodistas por medios feministas

En un diálogo llevado a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI), mediado por la gestora cultural Ximena Apisdorf, las fotorreporteras abordaron las carencias que persisten en la cobertura de temas relacionados con las mujeres.

Para Lizbeth Hernández, fundadora del medio Kaja Negra y cuya cobertura se ha enfocado en movimientos sociales, derechos humanos, feminismos y agenda LGBT+, estos problemas derivan, en parte, de la falta de mujeres en posiciones importantes en los medios.

"Incluso ahora, que sí hay mejoras, sí vemos cada vez más contenidos, que también hay cada vez más reporteras, editoras, fotógrafas, diseñadoras que se enuncian feministas , también lo cierto es que en los medios todavía no tenemos demasiada presencia de tomadoras de decisiones que se enuncian feministas ", expuso.

Esta falta de representación en los medios, expuso también, causa que incluso los materiales gráficos y reportajes que les envían periodistas freelance mujeres sean publicados sin el enfoque feminista que originalmente previeron.

La fotoperiodista Aranza Bustamante, fundadora de la revista digital Voces de Quimeras y parte de la segunda generación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM, aseguró que este sesgo es especialmente notorio en la cobertura de las movilizaciones feministas.

"Nosotras podemos ofrecer una mirada distinta, pero los medios filtran y quieren generalmente la foto espectacular, la foto de las chicas rompiendo cosas, rompiendo vidrios, rompiendo siempre, porque eso es lo que vende", denunció.

Apisdorf, coautora junto con Anahí Tirado del libro 8M-21. Del muro al memorial, relató su experiencia documentando los nombres de las víctimas de feminicidio escritos como una forma de protesta en la valla colocada frente a Palacio Nacional por las movilizaciones del 8 de marzo de 2021.

La falta de interés de los medios tradicionales por llevar el registro de todos los nombres de esta acción colectiva, expuso, le hizo reflexionar sobre la importancia de las miradas feministas en la cobertura mediática.

"No me interesaba la fotografía espectacular que fuera el encabezado de un periódico, ésa fotografía yo sabía que, por más preciosa que se viera, no iba a comunicar lo que necesitábamos comunicar, lo que necesitábamos comunicar eran cada uno de esos nombres",declaró.