Estudiantes crean "mochila para migrantes"; las critican en redes

CIUDAD DE MÉXICO

El proyecto de las jóvenes de la Universidad Ibero de Torreón generó polémica en redes sociales.

El video donde presentan la mochila "inspirada en el recorrido de miles de personas (migrantes) para llegar a su destino), con niños que 'suben al tren'", también está pensada para cuando los migrantes tienen que dormir a la intemperie.

El diseño ha generado intenso debate en redes sociales, donde se han hecho duras críticas al proyecto.

"Es una mochila creada para la comunidad migrante que viaja desde Centro u Sudamérica hasta la frontera con Estados Unidos y México... lo que buscamos es aligerar el camino, pero sobre todo que no se sientan solos".

Las tres estudiantes enseñan la mochila en color blanco, mientras explican que modificaron un modelo convencional para añadirle un par de asas: "contamos con tres agarraderas que sirven para facilitar la subida al tren para niños, la mochila está pensada en familias".

Además, modificaron las correas que sujetan la mochila al cuerpo con un par de cierres para que ésta vaya pegada al cuerpo: "para que, al momento de correr, no corran con un peso extra".

De una cangurera que se desprende de la mochila, las estudiantes proponen una tira reflejante que ayuda a los migrantes a "encontrarse en la oscuridad, pero si necesitan ser un poco más discretos, pueden taparla para no sobresalir".

Las jóvenes también explicaron que la mochila se entrega con un manual de uso, "para que tengan los cuidados adecuados y un storytelling de cómo éste va a ser su nuevo compañero de viaje y cómo les va a ayudar".

Agregaron que la mochila se creó con material 100 por ciento reciclado y se entrega en una bolsa extra del mismo material.

"Cuando esté la mochila adentro vacía, aparte de ser donde la llevan, por el mismo acolchonamiento que tiene, puede funcionar como almohada, lo cual pues les puede ayudar en caso de que necesiten dormir a la intemperie".

Este proyecto estuvo pensado para "aligerarles el camino, porque es una situación bastante difícil, es algo que no nos ponemos a pensar".

Las jóvenes concluyeron su explicación indicando que este proyecto busca aligerar el viaje y ayudarles dentro de sus posibilidades.

El proyecto de la mochila para migrantes generó un debate en redes sociales. Los usuarios criticaron el proyecto y emitieron mensajes irónicos.

"¿Habrán de otros colores? Es que para cruzar el Río Bravo se me puede ensuciar...", "Se la van a tener difícil las mochilas del Partido Verde dominan el mercado", "Personas haciendo proyectos fuera de su burbuja social. No es lo mismo ver documentales que vivir en la necesidad de migrar, No es contra ellas, es contra los padres por no sensibilizar a este tipo de personas".

Mientras que otras personas consideraron que el producto "tiene buena intención": "no sabría decirles si las chavas hicieron un estudio para el producto, Esto sucede cuando el privilegio muchas veces te ciega a lo que "tú crees" que ciertas personas necesitan, se convierte en una idea mal dirigida (sic)".

Y algunos usuarios también mostraron su postura a favor del proyecto: "No veo el problema y necesito entender por qué a la gente le molesta eso? Si alguna vez escucharan a alguien que tuvo que migrar, entenderían que muchas de las necesidades que mencionaron, suceden.