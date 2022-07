Pearlcore: el fenómeno de llevar las perlas a todas partes

Algunos dicen que son "lágrimas de la luna"

La verdad es que las perlas siempre han estado relacionadas con la opulencia y la elegancia.

Razón por la cual la obsesión por ellas está hoy en todos los desfiles y en las redes sociales. Y, lo que es más, hasta tiene un nombre para definir este fenómeno: "pearlcore".

El 'pearlcore' llega a los complementos: elegimos nuestras piezas con perlas favoritas https://t.co/uBgsUXXLrT — Revista ¡HOLA! (@hola) June 22, 2022

Además, han perdido su estatus de joyas que se usan sólo para la noche, ya que hoy se ven a cualquier hora del día, aun en looks más casuales y hasta del tipo athleisure, como puede verse en las series... And Just Like That, Élite o Euphoria.

Entonces, estas esferas nacaradas con reflejos de varios colores se asocian hoy a los looks más cools y no se conforman con aposentarse en collares, sino que aparecen en cinturones, corsets, brassieres, zapatos, sandalias y casi en cualquier prenda o accesorio.

"Lo de hoy es llevar las perlas incorporadas en la ropa, desde una chaqueta de mezclilla hasta un suéter de punto,lo que las convierte en un elemento muy elegante y versátil", comenta la experta en imagen Mónica Bravo.

Así, la mamá del punk, Vivienne Westwood, apostó por las perlas veganas, de cristal o plástico, que se volvieron todo un éxito con diseños que encantaron a la generación Z y que han sido utilizadas por celebridades como Dua Lipa, Bella Hadid y Rihanna, entre muchas más.