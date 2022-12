- Una celebración navideña

Oficialmente, los superhéroes no celebran la Navidad . Pero extraoficialmente, sí llegan a tentarse por los sentimientos y tradiciones de la temporada y por eso, fueron elegidos como los protagonistas de Guardianes de la Galaxia: Especial de las Fiestas.

Ciudad de México

Oficialmente, los superhéroes no celebran la Navidad. Pero extraoficialmente, sí llegan a tentarse por los sentimientos y tradiciones de la temporada y por eso, fueron elegidos como los protagonistas de Guardianes de la Galaxia: Especial de las Fiestas.

Acostumbrados a andar de saltarines, combatientes y guerreros en el universo de Marvel Cómics, Drax (Dave Bautista) y Mantis (Pom Klementieff) tienen la misión de ir al Planeta Tierra para encontrarle el obsequio idóneo a Peter Quill (Chris Pratt), quien está sumido en la tristeza por la ausencia de Gamora (Zoe Saldana).

Guardianes de la Galaxia: Especial de las Fiestas.

SIN LUCHAS

Así es: en esta entrega no hay luchas a muerte, revanchas ni peleas de dimensiones estratosféricas. Simplemente, los protagonistas de la saga dejan sus ocupaciones para enfocarse en lo que Nebula (Karen Gillan) define como una ‘trivialidad’

James Gunn dirigió y escribió esta producción televisiva de 44 minutos que estrena mañana en Disney+, y en la que van desfilando las estrellas de la franquicia, como Groot (Vin Diesel) y Cosmo, El Perro Espacial (con voz de Maria Bakalova).

Una reflexiva historia

Esta producción es el retorno de Gunn a Marvel, luego de que fuera despedido en el 2018 por unos tuits de humor negro que causaron polémica. Tras meses de debate y luego de que se fuera a DC, el también actor retornó para continuar con la franquicia que ha popularizado en el mundo.

Por ende, antes del épico y esperado final (ya que la tercera parte de Guardianes de la Galaxia estrenará en mayo próximo), viene esta realización promovida por el director, quien ya era fan de Star Wars Holiday Special.

Guardianes de la Galaxia: Especial de las Fiestas propicia la reflexión sobre camaradería, amistad, familia, amor por el prójimo y misiones casi imposibles. En la historia, Kevin Bacon destruye casi todo a su alrededor con tal de deshacerse de sus “perseguidores”, quienes quieren llevárselo de la tierra como regalo y él no quiere, y no quiere, y no quiere.