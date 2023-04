Se expande su universo

Ciudad de México

La noticia se dio a conocer durante un evento de Warner Bros Discovery, donde la compañía también anunció su nueva plataforma Max, una combinación renombrada de HBO Max y Discovery+.

El productor ejecutivo Chuck Lorre, quien co-creó la serie original de The Big Bang Theory con Bill Prady, desarrollará el nuevo programa para Max.

SIN DETALLES

En este momento, los detalles exactos de la trama no se conocen, pero Lorre regresará como parte de su acuerdo general con Warner Bros. Television. La serie de comedia marcará su segunda colaboración con el servicio de transmisión, ya que actualmente se encuentra en la producción de How to Be a Bookie, protagonizada por el comediante Sebastián Maniscalco.

Con una duración de 12 temporadas, de 2007 a 2019, The Big Bang Theory presentó a Johnny Galecki y Jim Parsons como dos amigos físicos, con Kaley Cuoco interpretando a su vecina Penny.

SEGUNDO DERIVADO

La serie derivada marcará la segunda colaboración de Lorre con Max y WBTV bajo un acuerdo general.

El spin-off sin título se convertirá en el segundo derivado de la comedia de situación original, ya que el primero es Young Sheldon, estrenado en 2017 en CBS y actualmente activo con su sexta temporada. Esta última serie se centra en una versión de nueve años del personaje de Jim Parsons, Sheldon Cooper.

Recordemos que no es la primera vez que Warner intenta exprimir a fondo este universo, ya que todavía sigue en antena ´Young Sheldon´, una precuela centrada en el inolvidable personaje interpretado en ´The Big Bang Theory´ por Jim Parsons y que en esa serie cuenta con el rostro de Ian Armitage.

Todo apunta a que este spin-off se encuentra todavía en una fase muy temprana de desarrollo, ya que desde Warner no han querido dar la más mínima pista sobre cuál será su historia o qué personajes de ´The Big Bang Theory´ aparecerán en ella. Y eso si repite alguien, que también puede optar por esa vía.

¿EL REPARTO?

Se rumora que lo más probable es que se trate de un reparto completamente nuevo y que cuente con apariciones especiales de viejos conocidos de ´The Big Bang Theory´.