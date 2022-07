Está en la cima

Samuel L. Jackson tiene mucho que presumir. No sólo es uno de los histriones más respetados en el cine y el reciente ganador de un Premio de la Academia honorario, sino que además, ha sido nombrado el actor más rentable del mundo del cine estadounidense.

Esto según el portal TicketSource, que recientemente publicó la lista "Hollywood´s Most Profitable Actors and Actresses".

De acuerdo con el sitio web estadounidense, las 63 películas donde el actor tiene un rol protagónico han recaudado, en conjunto, más que las de cualquier otra personalidad de la industria.

SU DESPUNTE

"La carrera de Samuel L. Jackson despuntó realmente a los 46 años con Tiempos Violentos en 1994 y desde entonces se ha convertido en la estrella más taquillera de Hollywood, generando un total de 5 mil 700 millones de dólares (en Estados Unidos y Canadá). Jackson ha interpretado papeles clave en muchas películas de Avengers y de Tarantino", informó el portal.

El dominio de Jackson en el cine y la TV no tiene fin aparente, ya que, de acuerdo con IMDb, el estadounidense de 73 años alista todo un abanico de producciones, incluyendo los proyectos de Marvel Secret Invasion y The Marvels, en los que nuevamente interpretará al personaje de Nick Fury. También forma parte de las películas The Kill Room y The Piano Lesson, que se encuentran en post producción y que serán estrenadas próximamente.

LOS QUE LO SIGUEN

Las siguientes posiciones en la lista de TicketSource son ocupadas por Robert Downey Jr, quien, con unos 43 papeles protagónicos, ha alcanzado 5 mil 500 millones en recaudaciones; y Scarlett Johansson, con 32 roles estelares y 5 mil 300 millones en ingresos combinados para sus películas.

Otras personas que aparecen en el listado de los 50 principales son Eddie Murphy (en la posición 13), Tom Holland (15), Emma Watson (22), Nicolas Cage (29), Sandra Bullock (37) y Denzel Washington (47).

Y aunque Samuel L. Jackson encabeza la lista de actores rentables, no es el intérprete con la mayor recaudación promedio por película. Esa distinción corresponde a Leonardo DiCaprio, cuyos filmes, de acuerdo con el listado, se han llevado un promedio de 97.5 millones de dólares en la taquilla.

EN EL TOP

El ganador del Óscar por Revenant: El Renacido supera así a otras celebridades como Angela Bassett, quien ocupa el segundo lugar con 14 protagónicos y un ingreso medio de 97.2 millones por cinta; y Jim Carrey (30 largometrajes y 96.5 millones de dólares como promedio).

El resto del Top 10 lo conforman Harrison Ford, Tom Hanks, Dwayne "La Roca" Johnson, Tom Cruise, Samuel L. Jackson, Kevin James y Karl Urban.

Los rankings de TicketSource están basados en información provista por The Numbers, un portal web que monitorea las recaudaciones de películas en Estados Unidos y alrededor del mundo.

Los 5 principales

Samuel L. Jackson - 5.7 millones de dólares

Robert Downey Jr. - 5.4 millones de dólares

Scarlett Johansson - 5.3 millones de dólares

Tom Hanks - 5.1 millones de dólares

Bradley Cooper - 4.3 millones de dólares