Rumbo al Oscar: ¿Quién ganará?

La 94 edición de los Premios Oscar está cada vez más cerca, se llevará a cabo el próximo 27 de marzo de 2022, y mientras más se aproxima la fecha, las apuestas por un ganador en cada una de las 23 categorías son más claras.

Para el caso del premio a Mejor actor de reparto es aun incierto, pues, por una parte, la cinta "El poder del perro", una de las favoritas en la contienda con 12 nominaciones, tiene a dos de sus elementos compitiendo por esta estatuilla, mientras que por otro lado, Troy Kotsur, quien protagoniza la película "Coda", podría convertirse en el primer actor sordo en recibir el galardón.

A esto se le suma la destacada participación del irlandés Ciarán Hinds en "Belfast", y la presión que supone competir contra J.K. Simmons, quien ya ha sido anteriormente reconocido por la Academia en esta misma categoría por su trabajo en "Whiplash"; ahora compite con "Being the Ricardos", de Aaron Sorkin.

DESTACAN

Estas son algunas de las opiniones de expertos en la industria respecto a las predicciones para quién se va a llevar el Oscar a Mejor actor de reparto este año. Destaca el nombre de los estadounidenses Jesse Plemons y Troy Kotsur.

El portal "La estatuilla", que realiza actualizaciones previo a la ceremonia, señala a Troy Kotsur como el posible ganador. Troy ya ha sido anteriormente reconocido por su actuación en la antesala del Oscar, por organizaciones como el Sindicato de Actores de Hollywood, el Gotham Independent Film Award y los Independent Spirit Awards.

Julia Andrade, de la organización "Escribe cine ac" emitió en el portal "Palomita de Maí"" su voto a favor de Kodi Smit-McPhee, de "El poder del perro".

UNA REVELACIÓN

La escritora cultural de The Independent también reconoció el trabajo de Kodi por "lograr una sonrisa que es una revelación, un giro y el núcleo emocional de la película, todo en uno" al final de la película; sin embargo, decidió apostar por el otro integrante de esta misma película: Jesse Plemons ya que considera que despliega todo el poder de su actuación de una manera nunca antes vista, señaló la experta.

"Uno de ellos definitivamente va a ganar, y yo apostaría por Plemons", dijo la especialista.

Paloma Gónzales, en nombre de la revista estadounidense GQ, puso las apuestas un poco en Troy Kotsur, señalando que "Kotsur es el primer hombre sordo nominado como Mejor Actor de Reparto y con eso ya hizo historia, pero también mostró su apoyo a Jesse Plemons por considerar que da una de las mejores actuaciones de su carrera" en su papel como como George Burbank.

Jesse Plemons, "The Power of the Dog"