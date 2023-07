Incendio forestal amenaza decenas de casas en Arizona

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. — Un incendio forestal amenazaba decenas de casas en Scottsdale, Arizona, y provocó desalojos mientras unos 250 bomberos combatían las llamas con ayuda de aviones cisterna, informaron las autoridades.

DESALOJO

Más de mil personas recibieron orden de desalojo el martes por la noche, informaron las autoridades.

El incendio, apodado Diamante de Fuego, inició alrededor de las 5:15 de la tarde y en cuestión de horas ya había quemado sin control unos 10 kilómetros cuadrados (3,9 millas cuadradas) de terreno, informaron las autoridades. El siniestro estaba cerca del Parque Regional Montaña McDowell.

Carlos Aguirre vive en una comunidad en el norte de Scottsdale y dijo que su esposa lo telefoneó para avisarle de que su comunidad estaba siendo evacuada.

"Ella se fue y no se llevó al perro, y estamos un poco nerviosos", agregó.

Brendan Birdoes dijo que está construyendo una casa en el área que estaba siendo evacuada. "Un amigo nos dijo lo que estaba pasando", dijo Birdoes. "Él andaba por aquí en su bicicleta de montaña y salimos a ver qué estaba pasando".

No se quemaron casas y no se reportaron heridos. No hubo información inmediata sobre lo que provocó el incendio.

El capitán de bomberos de Scottsdale, David Folio, dijo en una conferencia de prensa que el incendio comenzó en Scottsdale pero que desde entonces se ha trasladado a tierras estatales y del condado hacia el este y que el Departamento Forestal y de Manejo de Incendios de Arizona ya está a cargo.

Las autoridades no han podido evaluar los daños, dijo la portavoz del departamento forestal, Tiffany Davila. "Las llamas están demasiado activas", agregó la vocera, quien añadió que las llamas se están alimentando de pasto y arbustos secos.