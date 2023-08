Ahora su hija roba cámara

Rodaje de "You are so not invited to my Bat Mitzvah".

Adam Sandler está listo para volver a presentar una película realizada bajo su casa productora Happy Madison pero, a diferencia de sus otras películas, en esta ocasión no será él quien protagonice la cinta, sino su hija Sunny Sandler que debutará como actriz en "You are so not invited to my Bat Mitzvah", titulada en español como "No estás invitada a mi Bat Mitzvah", una cinta que, definitivamente, quedó entre familia, ya que no sólo Sunny, sino que también su hermana mayor Saddie y su madre, la exmodelo Jackie Sandler participan en ella. El tráiler ya está disponible.

Una vez más, el actor de comedia se asoció con Netflix, luego de que descubrieran que la fórmula entre las películas que producen y las ideas de Sandler daba como resultado la fascinación de las audiencias. Por este motivo, estamos a punto de ver la más reciente apuesta del actor y también productor de 56 años quien, desde hace años, habían contemplado la posibilidad de adaptar la novela de Fiona Rosenbloom, titulada del mismo modo que la película, que causó sensación entre las y los adolescentes de principios de los 2000, época en la que lanzó su libro.

LA TRAMA

Rosenbloom expone el estilo de vida que llevan Stacey Friedman y Lydia Katz, dos inseparables amigas que, como cualquier otra adolescente, se enfrentan al despertar de la vida, la búsqueda de la identidad y el encuentro con el primer amor que, inminentemente, también producirá la primera decepción sentimental. Sin embargo, la historia da un giro repentino e inesperado cuando una de ellas es quien contribuye a que el corazón de la otra sea roto en mil pedazos, lo que disolverá la gran hermanan que un día las unió.

Sunnie Sanlder (14 años), la hija menor del actor será quien dé vida a Stacey, la protagonista de esta historia, mientras que su primogénita, Sadie (17 años) hará el papel de su hermana. Y, aunque la madre de las jóvenes también aparecerá en pantalla, como suele hacerlo en cada película del actor, desde que comenzaron su relación en 1999, es la única que no adoptará el papel que tiene en la vida real dentro de la familia, pues a pesar de que Sadie será un personaje dentro de la película, no será ni la esposa ni la madre, pues ese lugar lo tomará la actriz de comedia Idina Menzel y que, tal vez, recuerdes mejor por su emblemático papel en la película de 2007 de Disney "Encantada".

TODA LA FAMILIA

Hace unos meses, Sandler dijo que preparaba una película en la que participaría su familia, llamando la atención que tanto Sunny como Sadie recibieron el mismo trato que las otras actrices y los otros actores del reparto, teniendo de cumplir con obligaciones y horarios estrictos, su remuneración fue igualmente proporcional, cada una recibió 65 mil dólares por su participación en el filme.