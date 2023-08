Diversión para todos

Monterrey, N.L.

¿CÓMO MATAR A MAMÁ?

¿Cómo Matar a Mamá? es un efectivo dramedy que funciona por el trabajo de sus cuatro protagonistas.

Cuenta la historia de tres hermanas muy diferentes entre ellas, interpretadas por Diana Bovio, Ximena Sariñana y Ana Valeria Becerril.

Ellas deben unirse cuando su madre, interpretada por la maravillosa Blanca Guerra, les informa que debido a una enfermedad que padece ha decidido terminar con su vida, y les pide ayuda.

De esta forma las cuatro emprenden un divertido y a la vez emotivo "road trip" donde conocerán más de su madre, aprenderán a dejar ir y tomarán decisiones que podrían tener un cambio drástico en sus vidas.

Pese a que el tema puede parecer deprimente, el director José Ramón Chávez, con un guion de Carla Sierra, logra balancear la cinta con humor.

Pero sin duda es el talento y la química de las cuatro actrices lo que hace que la cinta tenga mucho corazón.

A final de cuentas es un viaje de autodescubrimiento que muestra como las decisiones de vida que se toman para sacar adelante a la familia pueden inspirar a la siguiente generación a hacer un cambio y a encontrar su lugar en el mundo.

¿Cómo Matar a Mamá? hace brillar a sus actrices y es ideal para los amantes del género.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

El final de la segunda temporada de Only Murders in the Building nos dejó con un emocionante cliffhanger y una nueva víctima, interpretada por el actor Paul Rudd.

Es por esto que la tercera temporada arranca con todo, con un elenco que también incluye a la tres veces ganadora del Óscar Meryl Streep y el regreso de sus estrellas Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez.

El humor del show sigue intacto y es un placer tener a sus protagonistas de vuelta, ya que este trío tiene una química sensacional.

Rudd, como un egocéntrico actor de cine que se acerca a Broadway a la producción del personaje de Short, hace un papel distinto al que nos tiene acostumbrado en los últimos años y le queda muy bien.

Pero es Streep como una insegura actriz que no confía en su talento la que se lleva las palmas en el primer episodio.

Además, el guion tiene una forma muy creativa de hacer que el arranque este lleno de sorpresas y giros. Ya se estrenaron dos capítulos y el resto llegará cada martes.

Mas adelante en la temporada se tendrán números musicales creados para el show por talentos de Broadway como Benj Pasek, Justin Paul, Marc Shaiman, Scott Wittman, Michael R. Jackson y Sara Bareilles.

Only Murders in the Building en su tercer año sigue tan fresco como en su estreno y es de las mejores comedias de la televisión en estos momentos.

LOS PERDONADOS

Existe un proverbio árabe: "hay cuatro cosas que no vuelven: la flecha arrojada, la palabra ya dicha, la oportunidad desperdiciada y la vida pasada". El director John Michael McDonagh parece comprender la frase, ya que es la esencia del filme que nos presenta. Teniendo como protagonistas a Jessica Chastain y a Ralph Fiennes, la historia nos mantiene al borde del asiento. Basada en la obra literaria de Lawrence Osborne, en la cual se destaca la arrogancia que tienen ciertas clases privilegiadas frente a los que menos tienen, el espectador será partícipe de esas situaciones en la ciudad marroquí de Anza. Aunque los protagonistas se dirigen a convivir en una celebración de la unión de dos de sus mejores amigos, las diferencias que evidencian como pareja, habrán de meterlos en un gran lío. El honor de David (Fiennes) se pondrá a prueba cuando, debido a sus acciones, deberá acompañar al padre de un joven que vendía mercancía para cumplir con su deber de realizar los honores de su sepultura. Una excelente cinta que se une a aquellas historias cada vez más comunes: las diferencias tan marcadas entre los burgueses y aquellos que apenas logran sobrevivir.