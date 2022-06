Reflexivas y facinantes historias

THE BABY

Cuenta la historia de una mujer que no soporta que sus amigas se conviertan en madres, ya que ella no tiene ningún deseo de serlo.

Cuando un bebé cae literalmente en sus manos, el mundo piensa que es de ella, pero las cosas no se convierten en la típica historia de una mujer que cambia para bien por la maternidad.

El bebé es muy tierno, pero hay una fuerza detrás de él, que hace que los que están a su alrededor tengan extraños accidentes.

Es como una maldición en pañales que aparenta bondad, pero con una agenda secreta de eliminar todo lo que se ponga en su camino.

Es interesante como el guion juega con una especie de analogía del "baby blues", aunque en realidad el agotamiento y estado de ánimo de la la protagonista viene de la situación extraordinaria que se encuentra viviendo.

También explora los roles de madre al confrontar a la protagonista con su propia progenitora y con la hermana que ella tuvo que criar.

A final de cuentas, la serie es un rompecabezas, donde la protagonista busca el origen del bebé y la manera de salir viva del problema en el que se mete.

OPERATION MINCEMEAT

El Arma del Engaño es una historia fascinante por lo extraña e imaginativa que resulta, pero lo más impactante es que se trata de un suceso real que confirma aquello de que "en la guerra todo se vale".

Basada en el libro de Ben Macintyre adaptado al cine por Michelle Ashford, la cinta cuenta un colorido episodio de la Segunda Guerra Mundial en el que los británicos urdieron un engaño a los nazis utilizando un cadáver al que le crearon una personalidad y una importante misión.

Obviamente se tomaron licencias dramáticas en torno al suceso para hacerlo más cinematográfico, pero la manera en que funcionaban las redes de espionaje bélico de alto nivel está bastante apegada a la verdad.

El director británico John Madden (Shakespeare Apasionado, La Prueba) le da a la narrativa un tono que mezcla drama y comedia de una manera magistral y le da un ritmo ágil y apasionante.

La producción está muy bien resuelta, tanto en lo técnico como en lo artístico. La reconstrucción de la época está trabajada a detalle creando el contexto perfecto para la trama.

NOW AND THEN

Now and Then sigue a cinco amigos de la universidad que vuelven a tener contacto veinte años después de la noche que cambió sus vidas y de la que prometieron guardar silencio para siempre.

Cuando alguien los busca para chantajearlos, viejas alianzas, relaciones y conflictos regresan a la luz en una carrera contra el tiempo para que la misma policía que los investigó hace dos décadas no descubra piezas nuevas del rompecabezas.

José María Yazpik es un candidato político y Marina de Tavira es su esposa, mientras que Manolo Cardona es un médico con un problema de adicciones.

Por último Soledad Villamil y Maribel Verdú han tenido una vida alejada de todos, con muchos secretos.

La serie, que ocurre en Miami, se encuentra muy bien producida y si bien suena a Sé lo Que Hicieron el Verano Pasado tiene suficientes giros de tuerca para mantenerte intrigado por ocho capítulos, de los cuales se estrenan tres hoy.

El elenco internacional de actores forma un muy buen ensamble, donde además se luce Rosie Perez como la policía que investigó hace 20 años y que ahora se reencuentra con ellos.