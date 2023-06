"Cómo entrenar a tu Dragón" tendrá live action

CIUDAD DE MÉXICO

Tal como lo dio a conocer la productora, la adaptación del film comenzará a rodarse en junio de este año, y se espera que pueda estrenarse en 2025.

Dean DeBlois, director de las películas animadas de "Cómo entrenar a tu Dragón", también dirigirá el live action de DreamWorks. De esta manera, prevé conservar el formato original de la saga.

Por el momento, se sabe que algunos de los actores y actrices que participarán en el cast con roles protagónicos son:

-Mason Thames será Hipo. El proyecto más ambicioso del actor de 15 años fue "El teléfono negro", aunque también tuvo una aparición en "Incoming", "After Omelas" y "Boys of Summer".

-Nico Parker será Astrid. Recientemente, la actriz saltó a la fama por su papel de Sarah en The Last of Us y ahora dará vida a la coprotagonista de "Cómo Entrenar a tu Dragón".

Parker también cuenta en su corta trayectoria con una participación en el live action de "Dumbo" y "Reminiscencia".