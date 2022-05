Recibe Palma de Oro desde hotel

GRATA SORPRESA

El productor de Anette y Tiempo compartido dijo que el premio ha sido una grata sorpresa, aunque se esperaba ganar algo luego de que los organizadores habían pedido la presencia del realizador en la ceremonia de clausura. "Sabíamos que iba a haber un tipo de reconocimiento, pero esto es increíble. Creo que este es un filme valiente que toma riesgos y tiene una gran propuesta. Se agradece mucho que el jurado haya optado por darle el premio", consideró Chavezmontes. Espera pronto poder viajar a México y preparar el lanzamiento comercial del título, en fecha por definir.

Esta fue la tercera vez de Chavezmontes en la riviera francesa desde 2018. La primera ocasión fue con la cinta franco-mexico-suiza La daga en el corazón; mientras que el año pasado estuvo por Annete, Memoria y La isla de Bergman.

La participación en El Triángulo De La Tristeza fue el resultado de una larga relación con su director sueco, a quien conoció hace cuatro años cuando el realizador formó parte del jurado que en Sundance premió el guión del filme Tiempo compartido, producción de Chavezmontes con su compañía PIANO. El mexicano dijo estar estable y espera una pronta recuperación.

ENCERRADO PERO FELIZ

"No he podido celebrar porque el jueves salí positivo y estoy encerrado desde entonces", compartió Chavezmontes en entrevista telefónica, aclarando que la felicidad de ser galardonado con este premio no se la quita ni el virus.

"Al contrario, creo que recibir esta noticia me ayudó y estoy bien, ha sido nada más como una gripe fuerte, pero sí, lamentablemente estoy aislado y recuperándome", agregó, con humor.

POSTERGA FESTEJO

