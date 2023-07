Otras cintas y hasta un reality

Ciudad de México

El reciente estreno del live action de "Barbie" hizo que este fin de semana los cines se abarrotaran de fans de la muñeca, pero, si quieres revivir las primeras películas que se hicieron de ella, en estos días de vacaciones también puedes aprovechar para ponerte al corriente y ver otras cintas de esta muñeca que tal vez no recordabas o aún no ves.

"BARBIE EN EL CASCANUECES"

Si disfrutas de coreografías clásicas de ballet te pueden gustar "Barbie en el cascanueces" (2001), que por cierto fue el primer filme en animación de ella, disponible en renta en Claro Video.

"BARBIE EN EL LAGO DE LOS CISNES"

También puedes ver "Barbie en el lago de los cisnes" (2003), que es la adaptación del cuento de hadas con música de Piotr Ilich Tchaikovsky en el que una joven hija de un panadero se pierde en un bosque encantado, igual está en renta en Claro Video, así como en Netflix y Prime Video.

"BARBIE FAIRYTOPIA"

Hay películas de Barbie para todos los gustos, en especial para los más pequeños de la casa, como por ejemplo "Barbie Fairytopia" (2005) el cual se desarrolla en un universo con magia justo detrás del arcoiris, que puede verse en Prime Video y en Claro Video en renta.

"BARBIE: LIFE IN THE DREAMHOUSE"

Si lo tuyo son las series, puedes poner en tu lista de pendientes "Barbie: Life in the dreamhouse" (2012) cuya primera temporada está en Netflix, el cual muestra la vida de esta muñeca tras bambalinas, junto con sus amigos.

"BARBIE: DREAMHOUSE CHALLENGE"

El furor por la "Barbie-manía" también llegó al reality show "Barbie: dreamhouse challenge", en el que ocho equipos conformados por celebridades y un chef transformaran una casa en California, Estados Unidos en una casa de ensueño de Barbie.

Para esto, van a tener que pintar la casa, decorar absolutamente todos los rincones de la casa para que parezca una casa de muñecas, pero de la vida real, incluida la alberca, los vestidores, incluyendo el color rosa.

"La casa soñada real de la Barbie, tienes que traer glamour, si quieres la gloria", expresó Ashley Graham en un avance de este show disponible en la plataforma de streaming HBO Max.

"BARBIE: IT TAKE TWO"

Otro contenido que puedes ver de esta linda muñeca es "Barbie: it take two", serie de dos temporadas disponibles en Netflix en el que se puede ver a la protagonista con sus amigas quienes siguen sus sueños musicales en Nueva York.

MÁS DE 30

Son más de 30 largometrajes animados que protagoniza este personaje fan del color rosa y la mayoría los puedes ver en las distintas plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, HBO Max o Claro Video.