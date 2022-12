Preparan documental de Olivia Newton-John

El documental será producido por Cutler, junto con Elise Pearlstein y Trevor Smith. Elise Pearlstein y Trevor Smith de This Machine serán productores ejecutivos.

La producción sobre la estrella de Vaselina, no cuenta con título, y no aún no se sabe quién será el director. This Machine ha asegurado tener acceso autorizado a la música y archivos de Olivia Newton-John.

La carrera de Olivia Newton-John cuenta con importantes sucesos en el mundo de la música, la actuación y el activismo; y obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro. También fue ganadora de 4 premios Grammys.

El pasado 8 de agosto, Olivia Newton-John falleció debido al cáncer de mama a los 73 años, tras una vida dedicada a la lucha por el medio ambiente y los derechos de los animales, también fue gran impulsora de la investigación sobre el cáncer.

This Machine estuvo a cargo de los documentales sobre Billie Eilish y Elton John, Billie Eilish: The World's A Little Blurry y Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend respectivamente.