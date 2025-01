'Anora' y 'Wicked' aspiran a premio de gremio de Guionistas

Por: Agencia Reforma

Enero 15, 2025 - 08:58 p.m.

Mientras los incendios siguen causando estragos en California, el Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA, por sus siglas en inglés) reveló este miércoles finalmente a sus nominados en cine y televisión de este año.

En las categorías fílmicas, los libretos de A Real Pain, Anora, Desafiantes, Civil War y My Old Ass aspiran a llevarse el máximo premio en la categoría de guion original.

La segunda categoría importante, guion adaptado, está conformada por los filmes A Complete Unknown, Duna: Parte 2, Hit Man, Nickel Boys y Wicked, según informó el gremio a través de un comunicado de prensa.

Como cada sindicato artístico en Hollywood, las reglas del de guionistas son muy estrictas y es por eso que otras favoritas de la temporada de premios, como El Brutalista, Un Hombre Diferente, I Saw the TV Glow y La Sustancia no figuran en ninguna categoría.

La razón es que ninguno de estos filmes, así como All We Imagine As Light, Dídi, Hard Truths, His Three Daughters y September 5, entre muchos otros, no eran elegibles porque sus guiones no fueron escritos por miembros del gremio.

Los miembros del WGA, que también anunciaron sus nominados de televisión, nuevos medios, noticias, radio/audio y escritura promocional, tendrán la oportunidad de votar por los ganadores hasta el lunes 27 de enero.

Los Premios WGA 2025 se celebrarán unas semanas antes de la edición 97 del Óscar, el sábado 15 de febrero en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles.

NOMINADOS PRINCIPALES

Guion Original

"A Real Pain", escritor por Jesse Eisenberg

"Anora", escritor por Sean Baker

"Desafiantes", escritor por Justin Kuritzkes

"Civil War", escritor por Alex Garland

"My Old Ass", escritor por Megan Park

Guion Adaptado

"A Complete Unknown", escritor por James Mangold y Jay Cocks

"Duna: Parte Dos", escritor por Denis Villeneuve y Jon Spaihts

"Hit Man", escritor por Richard Linklater y Glen Powell

"Nickel Boys", escritor por RaMell Ross y Joslyn Barnes

"Wicked", escritor por Winnie Holzman y Dana Fox

Guion de Documental

"Jim Henson: Idea Man", escritor por Mark Monroe

"Kiss the Future", escritor por Bill S. Carter

"Martha", escritor por R.J. Cutler

"War Game", escritor por Tony Gerber y Jesse Moss

Serie de Drama

"The Boys"

"The Diplomat"

"Fallout"

"Mr. & Mrs. Smith"

"Shogun"

Serie de Comedia

"Abbott Elementary"

"The Bear"

"Curb Your Enthusiasm"

"Hacks"

"What We Do in the Shadows"

Serie Nueva

"English Teacher"

"Fallout"

"Mr. & Mrs. Smith"

"Nobody Wants This"

"Shogun"

Serie Limitada

"The Penguin"

"Presumed Innocent"

"Ripley"

"Say Nothing"

"True Detective: Night Country"

Película para Televisión o Streaming

"The Great Lillian Hall"

"Prom Dates"

"Rebel Ridge"

"Terry McMillan Presents Forever"

Show de Comedia o Variedades

"The Daily Show"

"John Mulaney Presents: Everybody's in L.A."

"The Kelly Clarkson Show"

"Last Week Tonight with John Oliver"

"The Late Show with Stephen Colbert"

"Saturday Night Live"

Especial de Comedia o Variedades

"The 77th Annual Tony Awards"

"A Closer Look with Seth Meyers: Primetime Live Election Special"

"Nikki Glaser: Someday You'll Die"

"Ramy Youssef: More Feelings"