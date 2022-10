´La Escuela del Bien y el Mal´

En un mundo fantástico donde hay una escuela que divide el bien del mal, es decir, a las princesas de las villanas, las mejores amigas Sophie (Sophia Anne Caruso) y Agatha (Sofia Wylie) son separadas y enviadas al lado que no les corresponde.

Lo primero que uno piensa al ver la película basada en la serie de libros ´The School for Good and Evil´, del escritor americano Soman Chainani es el por qué no estamos viéndola en una sala de cine. Se trata de una producción fastuosa con espectacular diseño de producción, vestuarios y más, pero muchos efectos especiales lucirían muy bien en la pantalla más grande posible.

MAGIA AL POR MAYOR

La historia es larga, pero al final Netflix es quien salió al quite y es gracias a ellos que la película siquiera existe.

Sea como sea, esta combinación entre Harry Potter, cualquier novela YA (o ´Young Adult Novel´) y un soundtrack con canciones de Britney Spears, Billie Eilish y Olivia Rodrigo, tiene encanto y magia de sobra con dos protagonistas que ahondan en los conceptos de bondad y maldad hasta donde una producción de este tipo lo permite, pero sin dejar de ser sumamente entretenida, aún cuando tarda en arrancar y luego se alarga bastante con demasiadas aristas y complicaciones.

La producción más grande del director Paul Feig.

GRAN ELENCO

No es de sorprender tampoco que el elenco adulto termine robándose la película, con una Charlize Theron que devora la pantalla, una Kerry Washington explotando su vena cómica, Michelle Yeoh, y Laurence Fishburne divirtiéndose mucho. Vamos, hasta Cate Blanchett se cuela como la voz de Storian, quien narra la película y desde el minuto uno nos invita a no tomarnos las cosas tan en serio.

Se trata quizás de la producción más grande del director Paul Feig (Damas en Guerra), en donde sigue explotando ese talento para contar historias sobre mujeres en los escenarios más disparatados.

Multiestelar reparto.

´LA ESCUELA DEL BIEN Y DEL MAL´