Arranca Cannes

La multitud gritaba "¡Johnny!" mientras Depp, con gafas de sol color púrpura, firmaba autógrafos y volvía a ser el centro de atención después de su explosivo juicio del año pasado con su exesposa Amber Heard. "Jeanne du Barry", dirigida y coprotagonizada por la cineasta francesa Maïwenn, ha sido anunciada como el regreso de Depp, aunque su destacada presencia en Cannes ha sido objeto de acalorados debates.

Michael Douglas recibe Palma de Oro honorífica.

Un grupo de estrellas recorrió la famosa alfombra roja de Cannes para la ceremonia de apertura del festival, incluidas , Uma Thurman, Helen Mirren de cabello azul, quien llevaba un abanico que decía #ValeLaPena y Catherine Zeta-Jones que acompaño a Michael Douglas, quien recibió una Palma de Oro honorífica en la ceremonia de apertura.

ENTRE DISTURBIOS

El festival de este año promete ser un buffet de espectáculos, escándalos y cine en la Costa Azul durante los próximos 12 días. Se desarrolla en el contexto de disturbios laborales. Las protestas que han sacudido a Francia en los últimos meses por los cambios en su sistema de pensiones están previstas para realizarse durante el festival, aunque a una distancia de la sede principal.

Mientras tanto, la huelga de guionistas en Hollywood podría tener efectos impredecibles en el festival de la Riviera francesa.

EXTRAORDINARIAS CINTAS

Pero con un festival repleto de películas de gran presupuesto muy esperadas, como "Indiana Jones and the Dial of the Destiny" de James Mangold y "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, la fiesta seguramente no se detendrá. Las estrellas que llegarán a la alfombra roja de Cannes en la próxima semana y media incluyen a Natalie Portman, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Sean Penn, Alicia Vikander, The Weeknd y Scarlett Johansson.

EL JURADO El cineasta sueco, Ruben Östlund, preside el jurado que incluye a Dano, Larson, el cineasta argentino, Damián Szifron; el director afgano, Atiq Rahimi; el actor francés, Denis Ménochet; la cineasta marroquí, Maryam Tourzani; el director zambiano-galés, Rungano Nyoni y la directora francesa, Julia Ducournau.

GLAMOUR Y ELEGANCIA

Naomi Campbell.

Decenas de estrellas desfilaron por la Alfombra Roja. Más de ellas en la página 8.

Helen Mirren.