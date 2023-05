La segunda temporada de Loki ya tiene fecha

Protagonizada por Tom Hiddleston, Loki se desarrolla en un mundo adyacente al Universo Cinematográfico de Marvel, en el cual el Dios del Engaño se encuentra fuera de su elemento cuando se mete en problemas con la burocrática Autoridad de Variación Temporal (TVA, por sus siglas en inglés) después de escapar con el Teseracto.

Feige destacó que Loki 2 retomará la historia del Dios del Engaño y sus enredos en saltos temporales de la temporada 1. Aunque también resaltó el regreso de los coprotagonistas Owen Wilson y Sophia DiMartino, así como la aparición del ganador del Óscar Ke Huy Quan de Everything Everywhere All at Once, Feige no mencionó que se espera que Jonathan Majors también aparezca en la temporada 2, repitiendo su papel como una de las variantes del villano de Marvel Kang. Majors fue arrestado el 25 de marzo por cargos de violencia doméstica y actualmente espera una audiencia judicial en junio; él ha negado las acusaciones.

La segunda temporada está dirigida y producida ejecutivamente por Justin Benson y Aaron Moorhead. Eric Martin es el guionista principal y también produce ejecutivamente, junto con Hiddleston y Michael Waldron.

Este anuncio confirma que Marvel está reduciendo significativamente el ritmo de lanzamientos en Disney+ después de estrenar 11 títulos en la plataforma en 2021 y 2022. Inicialmente, Marvel tenía previsto estrenar cinco series de acción en vivo en 2023.

Además de la segunda temporada de Loki, se anunciaron para este año Echo y la serie de Samuel L. Jackson Secret Invasion (que se estrenará el 21 de junio); el spin-off de Black Panther: Wakanda Forever titulado Ironheart; y el spin-off de WandaVision llamado "Agatha: Coven of Chaos; los estrenos de estas dos últimas se aplazarían hasta 2024.