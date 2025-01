Nosferatu: El regreso del vampiro en una producción de gran calidad

Por: Agencia Reforma

Enero 02, 2025 - 11:16 a.m.

La historia va que, cuando F.W. Murnau terminó su opus magnum, Nosferatu, en 1922, los herederos de Bram Stoker, autor de la novela "Drácula", ganaron un juicio que ordenaba la destrucción de todas las copias.

Sin embargo, algunas sobrevivieron, convirtiéndose en un clásico del cine mudo y de terror. En 1979, otro director alemán, Werner Herzog, le rindió homenaje. Y ahora, es el cineasta Robert Eggers quien presenta su interpretación del icónico filme.

En 1838, Thomas (Nicholas Hoult) es enviado al castillo del Conde Orlok (Bill Skarsgård) en Transilvania para finalizar la compra de una mansión en Alemania. Ahí, la esposa de Thomas, Ellen (Lily-Rose Depp, estupenda) comienza a exhibir comportamientos que parecen propios de una posesión.

No es hasta que el Profesor von Franz (Willem Dafoe) interviene que descubren que Ellen está conectada con algo más allá de su comprensión: se trata de un vampiro... o "Nosferatu".

Eggers tiene apenas cuatro películas en su haber, pero su nombre ya es sinónimo de extremo detalle y autenticidad. En Nosferatu, de exquisitos valores de producción, todo gira alrededor del Conde y Ellen, quienes, consciente e inconscientemente, parecen destinados a estar juntos, dando pie a una narrativa de intensa carga sexual y de una tensión psicológica abrumadora.

Esto, sumado al folklore de la época, contribuye a crear una atmósfera sofocante, intensificada por el magistral uso del sonido y la impecable fotografía de Jarin Blaschke.

No solo destacan sus imágenes retorcidamente bellas, sino también la manera en que la cámara se mueve y se bloquea, con un estilo clásico y simétrico que permite que la historia hable por sí sola.

Si bien hay un "pero", este recae en el mismo Conde Orlok, bigotudo y con un acento que recuerda al Nandor de What We Do in the Shadows (a su vez, una parodia); mientras más terrorífico intenta hacerlo Eggers, más disminuye el efecto. Se dice que "mostrar, no contar" es la norma, pero lo inverso podría haber sido la clave para sorprender.

NOSFERATU Tres estrellas

Dirige: Robert Eggers

Actúan: Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp y Bill Skarsgård

Duración: 133 min.