Atletas de alto rendimiento protagonizan 'No lo Cambiaría'

El cortometraje documental No lo Cambiaría, dirigido por Mario Muñoz en colaboración con Fundación Teletón y Voces Imaginarias, presenta las historias de cuatro atletas de alto rendimiento con discapacidad: Jessica García (taekwondo), Marcos Zárate (natación), Diego Rodríguez (baloncesto) y Michel Muñoz (remo). Estrenado el 18 de septiembre en el canal de YouTube de Fundación Teletón, esta obra audiovisual de 10 minutos celebra no solo los logros deportivos de estos atletas, sino también su resiliencia ante los desafíos que enfrentan.

El proyecto mexicano comenzó como parte de una campaña publicitaria durante la pandemia, en la que Muñoz fue invitado a filmar a deportistas con discapacidad de alto rendimiento. Sin embargo, la profundidad de las interacciones y el tiempo que pasó con ellos le permitió capturar algo más que un simple comercial.

"Cuando los conocí, me fascinó su forma de ver la vida. Estábamos en plena pandemia, con mucho tiempo, y eso me permitió conocerlos de una manera más profunda. Cada conversación con ellos me impactaba, porque nada era lo que esperaba escuchar", dijo el director.

Muñoz, director de largometrajes como Los Minutos Negros (2021) y Bajo la Sal (2008), así como en teatro y publicidad, vio en este proyecto la oportunidad de explorar una narrativa diferente. Según el realizador, la disposición de los deportistas a compartir sus historias fue clave para darle forma al documental.

"Algo que me llamó mucho la atención es la soltura que tenían ellos frente a la cámara, porque si alguien me pone a mí una cerca, yo me cohíbo. Ellos quieren ser vistos, porque saben que alguien más, quizás un niño, se puede beneficiar de verlos con confianza y naturalidad. Eso me ayudó muchísimo a contar su historia".

El documental se centra en la aceptación, un tema que resonó en Muñoz y que acabó por definir la narrativa de la obra. A través de los testimonios de los atletas, se busca eliminar etiquetas y estereotipos.

"Es extraordinario que ganen medallas, pero en el fondo también son hijos, padres, hermanos, y tienen las mismas preguntas que todos. Lo importante es quitar las etiquetas y ver a la persona que quiere lo mismo que tú: aceptación".

Además de su disponibilidad en YouTube, No lo Cambiaría iniciará una ruta por festivales, donde buscará ampliar su impacto. El equipo detrás del documental también tiene planes de desarrollar una versión más larga que explore aún más la vida de estos deportistas.

"Queremos que este corto sea un ejemplo del tono y del discurso que podemos ofrecer, porque es una narrativa que no solo interesa a quienes tienen relación con la discapacidad, sino que nos habla a todos", afirmó Muñoz.

La producción cuenta con la participación de Jordi Planell en la fotografía, Paco Guerrero en el montaje y una banda sonora original compuesta por Juan Andrés Vergara y Diego Benlliure, además de la postproducción a cargo de Dinamita Post.