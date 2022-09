Estrena ´Presencias´

Ciudad de México

LLAGA POR VIX+

Presencias, estelarizada por Alberto Ammann, Yalitza Aparicio y Daniel Mandoki, llegará a la Cineteca Nacional del 6 al 13 de septiembre y el 7 se podrá ver por la plataforma ViX+.

"Siempre ha sido mi reto buscar nuevas formas, y cuando conocí a Rodrigo de Pedro, el director de Videocine, me retó, y me dijo: ´¿Por qué no haces una película de terror?´. Y me gustó el reto y dije: "Bueno, si encuentro una buena historia", cuenta Mandoki.

SU EQUIPO

Partiendo de ahí, reclutó a su hija Camille, compositora que elaboró un original score que se fortaleció con el trabajo de Sergio Díaz, quien fue el editor de sonido de la multipremiada Roma.

Después, le realizó casting a su hijo Daniel, a quien siempre vio en los zapatos del hermano del protagonista de la historia.

Viendo en Netflix la serie de terror Marianne, le gustó la fotografía de Philip Lozano, quien aceptó sumarse al proyecto.

Invitó también al editor Pablo Barbieri, de la multigalardonada pieza Relatos Salvajes, quien, reconoció, le cayó muy mal cuando le dijo que su final no servía.

Durante el rodaje y después, en la postproducción, pensaba: La verdad, filmar un drama es mucho más fácil. Este género requiere de mucha visión". Luis Mandoki, cineasta

LA TRAMA

Ajena a claves propias del género, Presencias es un "tour de force" con vuelta de tuerca en el que un famoso actor (Ammann) hace todo lo posible por descubrir cómo fue el asesinato de su esposa tras encontrarse en su casa de descanso en un misterioso pueblo.

Situaciones sobrenaturales y secretos guardados entre la familia por muchos años acorralan al protagonista, a su hermano (Daniel Mandoki) y a una joven interesada en ayudarles (Yalitza Aparicio) en una búsqueda con nudos dramáticos que tensan incluso al espectador.

AMLO LO BUSCO

´Soy cineasta, no funcionario´

Luis Mandoki reveló en entrevista que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le ofreció participar en su Gobierno, pero él dejó en claro que sólo se ve como cineasta.

"En el 2018 López Obrador llega a la Presidencia. Me ofrece participar en el Gobierno y yo le digo: ´Yo soy tu amigo, yo soy cineasta, no soy funcionario público. Claro que te apoyo, claro que puedo ayudar en lo que yo pueda... ¡pero soy cineasta!", dice.

En 2006 y 2007, Mandoki realizó los documentales "¿Quién es el Señor López?" y "Fraude: México 2006".

"Fue un momento, fue etapa", aclara el cineasta.