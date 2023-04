Estas son las voces en español de "Super Mario Bros. La película"

Dirigida por Aaron James Horvath ("Teen Titans Go! to the movies") y Michael Jelenic, la historia retoma al personaje de "Mario", quien fue creado por Shigeru Miyamoto y a quien vimos por primera vez en 1981 como "Jumplerman" en el videojuego "Donkey Kong", para dos años después regresar junto a su hermano Luigi en el que sería el inicio de su franquicia con el videojuego "Mario Bros.".