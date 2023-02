BUENA RECEPCIÓN

Abordan carencias y fortalezas de los ricos.

La película ha tenido buena recepción con la crítica, pues cuenta con la Palma de Oro en Cannes, cuatro European Awards y tres candidaturas al Óscar, a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original.

"El Triángulo de la Tristeza", cuyo productor ejecutivo es el mexicano Julio Chavezmontes, comienza con las audiciones de Carl y algunas diferencias que tiene con Yaya, para luego situarlos en un lujoso crucero a donde llegan por invitación y a condición de compartir sus experiencias en redes sociales.

TEMA INTERESANTE

Se adentra en vida de opulentos millonarios.

Luego, el panorama se adentra a los opulentos millonarios que abordan el lugar y exhiben entre ellos sus carencias y fortalezas. Y también a la servidumbre, entre ellas Abigail (Dolly De León) y también en El Capitán (Woody Harrelson) del barco, quien navega entre su alcoholismo e indiferencia.

"Es una crítica, es una sátira, es una paradoja, es un todo. Creo que este filme no tiene etiquetas, porque no la puedes clasificar, tiene un poco de todo y te enseña que una historia bien contada no tiene que ser necesariamente de un género, y sí, puede tener varias capas, varias lecturas en cuanto a su estilo", apunta el mexicano Julio Chavezmontes.