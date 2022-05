Julio Chavezmontes ganó en Cannes, no acude a premiación por Covid

El productor mexicano Julio Chavezmontes tuvo que quedarse en su habitación, siguiendo la ceremonia donde la cinta que co produjo se elevó con la Palma de Oro en el certamen francés, por estar en aislamiento a causa del Covid -19.

"Sin duda me siento de mucho mejor ánimo después de esto, sin duda es la mejor medicina. No he podido hablar con nadie (de la película), la verdad, pero tampoco tengo tanta voz", dijo a EL UNIVERSAL, de buen humor.

El productor de "Anette y tiempo compartido" dijo que el premio ha sido una grata sorpresa, aunque se esperaba ganar algo luego de que los organizadores habían pedido la presencia del realizador.

"Sabíamos que iba a haber un tipo de reconocimiento, pero esto es increíble. Creo que esta es una película valiente, que toma riesgos y tiene una gran propuesta. Se agradece mucho que el jurado haya optado por darle el premio", consideró.

Espera pronto poder viajar a México y preparar el lanzamiento comercial del título, en fecha por definir.

Esta fue la tercera vez de Chavezmontes en la riviera francesa desde 2018. La primera ocasión fue con la cinta franco-mexico-suiza "La daga en el corazón"; mientras que el año pasado estuvo por "Annete", cuyo director Leos Carax triunfó; "Memoria", ganadora del premio del Jurado y "La isla de Bergman".

La participación en "Triangle of sadness" fue el resultado de una larga relación con su director sueco, a quien conoció hace cuatro años cuando el realizador formó parte del jurado que en Sundance premió el guión de "Tiempo compartido", producción de Chavezmontes con su compañía Piano.