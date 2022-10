Tres historias que te hechizarán

Dog: Un Viaje Salvaje cuenta la historia de un soldado llamado Jackson Briggs, que desea reincorporarse al servicio, pese a que médicamente no es recomendable que lo haga.

"DOG"

Cuando ve la oportunidad de cobrar un favor, debe llevar a una perra de combate al funeral de un soldado caído, y esto lo obligará a hacer un road trip que cambiará la vida de ambos.

Y es que la perrita sufre de episodios de violencia y sus propios traumas después de haber estado en el frente de batalla.

Ambos tienen que sanar para poder seguir y la relación que se forma entre ambos es conmovedora.

Channing Tatum, que protagoniza la historia, tiene su debut detrás de cámara, compartiendo el crédito de dirección con Reid Carolin, guionista de su éxito Magic Mike.

Logran un filme emotivo, que sigue la fórmula de las cintas de road trip, y que resulta entrañable por la actuación de Tatum y de los animales que interpretan a su coestrella.

Si son de los que se ponen sensibles con las películas de perritos es importante advertir que será necesario que tengan kleenex a la mano.

"THE GREATEST BEER RUN EVER"

Entre los escombros de aquellos proyectos que con la pandemia quedaron detenidos, se encuentra "The greatest beer run ever", película que, para fortuna de muchos espectadores, fue rescatada por Zac Efron, quien salió a la defensa de la historia luego de que el actor original ya no continuó cuando Apple TV retomó la cinta.

Situada en 1967, John "Chickie" Donohue (Efron) es elegido entre varios de sus amigos durante una noche en un bar de la ciudad de Nueva York para infiltrarse en la guerra de Vietnam y llevar a sus conocidos reclutados un mensaje de sus familiares, además de varias cervezas.

En una bolsa de lona, los habitantes colocan las latas de cerveza que quieren hacer llegar a sus seres queridos, es así como Chickie, un veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos, emprende el viaje.

Esta es una historia de la vida real plasmada en el libro homónimo escrito por Joanna Molloy y el mismo John Donohue, quien hoy tiene 81 años y aún vive en Nueva York.

Con este papel, Efron demuestra una evolución propia que invita a reflexionar sobre la lealtad y el sacrificio, pero también sobre los conflictos bélicos.

"HOCUS POCUS 2"

Para ir entrando en el calor de la época de Halloween, el regreso de la historia que cautivó en los primeros años de los 90, "Hocus pocus" estrena su segunda parte con sus actrices originales.

La cinta de Kenny Ortega junta comedia con terror en una historia de jóvenes valientes y un pueblo lleno de leyendas. Todo comenzó el 31 de octubre de 1693, durante los juicios por brujería de Salem, cuando Thackery Binx vio a su hermana Emily adentrarse en el bosque acompañada de una anciana con dirección a la cabaña de tres brujas. Allí, las hermanas Sanderson, Winifred, Mary y Sarah, hacen un hechizo en Emily para absorber su juventud.

Después de varias desventuras y uno que otro cómico momento, el hechizo se invierte y las brujas quedan atrapadas en un libro de hechizos y una vela de llama negra, que al ser encendida podría resucitarlas. Eso es lo que tres adolescentes (Belissa Escobedo, Lilia Buckingham, y Whitney Peak) hacen 29 años después por accidente, abriendo así una vez más la puerta de entrada a las temibles brujas Sanderson.

En esta nueva historia se descubrirá el origen de la brujería de las tres hermanas, por lo que veremos una versión joven de cada una.

El gran logro de esta segunda parte es que reúne de nuevo a sus tres protagonistas brujas: Bette Midler, como Winifred Sanderson, la líder del grupo; Kathy Najimy, como Mary Sanderson y Sarah Jessica Parker como Sarah Sanderson, la menor de las hermanas.