'General Hospital' cosecha 5 premios en los Daytime Emmy

La ceremonia se transmitió en vivo por CBS y por Paramount+ la noche del viernes, reportó Deadline.

Mayim Bialik y Ken Jennings fueron los anfitriones, mientras que Mishael Morgan hizo historia al convertirse en la primera mujer negra en ganar el premio a Mejor actriz principal en un drama diurno por su trabajo en The Young and the Restless.

La ceremonia que fue presencial en esta ocasión, se llevó a cabo en Pasadena, comenzó con una referencia directa al fallo de la Corte Suprema de EU que anuló el Roe vs. Wade.

Después de que el presentador Kevin Frazier hiciera referencia a lo bien que se veía su copresentadora Nischelle Turner con su vestido azul, ella respondió con una broma.

"Elegí este vestido. Fue mi elección", comentario que fue recibido con un gran aplauso.

Más tarde, Drew Carey rindió homenaje a los 50 años de The Price is Right. Y Susan Lucci recibió una ovación de pie después de subir al escenario para recordar a su difunto esposo Helmet Huber y presentar el segmento In Memoriam.

Se incluyó una actuación de Michael Bolton, quien cantó su éxito de 1983, "How Am I Supposed To Live Without You".

Suzanne Rogers de Days of Our Lives entregó el premio Lifetime Achievement Award a la estrella John Aniston. La presentación incluyó un video clip de su hija, Jennifer Aniston, quien habló sobre cómo su padre comenzó a actuar en la televisión en 1962 antes de unirse a Days of Our Lives en 1985.

"Somos como una familia para él", dijo Rogers, quien aceptó el Daytime Emmy en nombre de Aniston, quien no asistió.

John McCook finalmente ganó su primer Emmy por protagonizar The Bold and the Beautiful.

Turner terminó el programa con otro guiño a los grandes titulares del viernes. "Los derechos de la mujer son derechos humanos", dijo.