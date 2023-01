- Alertan a fans de "The Last of Us" por posibles fraudes

Una vez que se estrene la nueva serie, el 15 de enero, es probable que los nuevos fanáticos del programa quieran regresar y jugar los juegos en los que se basa. Para sacar provecho de esto, los ciberdelincuentes ya están ofreciendo descargas de The Last of Us para PC, aunque la versión del juego para PC no llegará hasta marzo.

Si un usuario desprevenido llega al sitio que ofrece el juego gratis, los archivos maliciosos se descargan en su PC en lugar del juego real. En un correo electrónico a Tom's Guide, analista de contenido web de Kaspersky, Olga Svistunova, experta en seguridad de Kaspersky, proporcionó más información sobre el daño que pueden causar estos archivos maliciosos.

"Los archivos maliciosos distribuidos pueden variar desde troyanos, que pueden recopilar datos personales, contraseñas y detalles de tarjetas bancarias sin que el usuario lo sepa, hasta ransomware, después del cual todos los archivos en los dispositivo se cifrarán y los ciberdelincuentes exigirán un rescate dentro de unas pocas horas para tener acceso a ellos nuevamente", señaló Svistunova.

Además de los sitios con descargas de The Last of Us Parte Dos, los investigadores de Kaspersky también encontraron un sitio de phishing que proporciona códigos de activación para The Last of Us. Sin embargo, para descargar el archivo de instalación del juego con el código de activación, primero se deben elegir entre varios "regalos", como una nueva Playstation 5 o una tarjeta de regalo Roblox de 100 dólares que recibirán con el juego.

Después de elegir sus obsequios, se les pide a los usuarios que ingresen sus credenciales e información bancaria para pagar una tarifa de comisión. No solo no se obtendrá el juego, sino que también los usuarios habrán dado libremente datos financieros a los ciberdelincuentes que podrían usarlos para cometer fraude o incluso robo de identidad.

Para evitar ser víctima de programas maliciosos y estafas, Kaspersky te recomienda lo siguiente: