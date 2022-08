Ventilan canibalismo y escándalos de Armie Hammer en serie

"Al principio sentí que todo era perfecto; fue increíble", dice Vucekovich en el avance. "Pero luego las cosas cambiaron. Él empuja tus límites poco a poco. Eres suya, completamente... Él dijo: 'Soy 100 por ciento caníbal. Me estoy volviendo loco'".

En otro momento, Vucekovich asegura que Hammer un día la ató hasta que quedó "completamente inmovilizada". Entre lágrimas, agregó, "estuve cerrando los ojos hasta que terminó".

Un linaje familiar perturbador

La docuserie, que estrenará en la plataforma este próximo 2 de septiembre, también analiza la historia de la familia de Hammer. La tía del actor, Casey Hammer, aparece también en el programa.

"Compartiré los secretos oscuros y retorcidos de la Familia Hammer", señala Casey, quien colaboró en un artículo de 2021 de Vanity Fair, titulado "La caída de Armie Hammer: una saga familiar de sexo, dinero, drogas y traición". El padre del actor es Michael Armand Hammer, nieto del magnate petrolero Armand Hammer, que dirigía Occidental Petroleum Corporation.

"Cuando todo esto salió a la luz sobre Armie, no me sorprendió. Simplemente no te despiertas y te conviertes en este controlador oscuro, abusador. Este comportamiento está muy arraigado", añade Casey en el tráiler oficial de la docuserie.

La estrepitosa caída de Armie Hammer

Elizabeth Chambers, que comparte dos hijos con Armie Hammer, solicitó el divorcio en julio de 2020, citando diferencias irreconciliables. Meses después, Hammer se vio envuelto en una controversia luego de que se filtraran en línea mensajes supuestamente de él en los cuales detallaban fantasías sexuales violentas. Más tarde fue acusado de violación, lo cual negó.

"Todas las interacciones entre el Sr. Hammer y sus ex parejas fueron consensuadas. Fueron discutidas en profundidad, acordadas de antemano con ellas y mutuamente participativas", aseguró el abogado del actor, Andrew Brettler, a Vanity Fair.

Tras perder varios papeles importantes, ser rechazado por completo de Hollywood y salir de un centro de rehabilitación por problemas de drogas, alcohol y sexo, en febrero pasado se supo que Armie Hammer decidió enfocarse más en sus hijos y su estabilidad mental y física.