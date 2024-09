Arranca a fin de mes: La tercera... la vencida

Por primera vez varios famosos serán los concursantes en ¿Cuál es el Bueno?, programa familiar bajo la conducción de Gina Holguín y Facundo, el cual se renueva con una tercera temporada que llegará este 30 de septiembre a las 20:00 horas a Canal 5.

Algunas de las estrellas que participarán son Patricia Reyes Spíndola, Manuel "El Flaco" Ibáñez, Liliana Arriaga "La Chupitos", Javier Carranza "El Costeño", Toño de Valdés, Enrique Burak, Raúl Araiza, Mauricio Castillo, Eddy Vilard, Grettell Valdez y el grupo Kabah, entre otros.

Tres de ellos subirán al escenario y serán catalogados como "farsantes" para presentar un supuesto talento, oficio o una característica personal. Encontrar cuál es el bueno, será la labor de los "caza farsantes".

TALENTO MEXICANO

"En las otras dos temporadas ya hemos visto varias cosas. Estamos presentando talento mexicano que ha ganado premios internacionales bien chidos. Hay una ventaja: que a mi ya me conocen y saben que no se les va a tratar con el respeto de cualquier programa, soy como un árbitro de un partido de fútbol amateur que quiere mostrar su poder y pedí hacer gandallismo con sus preguntas", dijo Facundo, en conferencia de prensa.

"Digamos que es una manera de resaltar esas habilidades que no son valoradas o destacadas en otros programas. Aparte, hay algunas personas que nacen con esas habilidades", agregó Holguín, quien conducirá la emisión durante su embarazo.

INTELIGENCIA Y AUDACIA

En cada programa, bajo la producción de Eduardo Suárez, tres invitados famosos pondrán a prueba su atención, inteligencia y audacia para dar con los "farsantes". Gracias a sus preguntas y su intuición, las estrellas se arriesgarán para decidir quién dice la verdad, misión que no será sencilla debido a las habilidades de los maestros del engaño.

Cada que los "caza farsantes" le atinen al resultado, sumarán puntos para las 40 personas de cada tribuna dentro del foro, mismas que estarán representadas por un color primario (amarillo, rojo y azul).

Al final de cada emisión, una persona de la tribuna ganadora tendrá la oportunidad de obtener un premio de 25 mil pesos, mientras que los espectadores también podrán formar parte del juego interactuando a través de las redes sociales.

"Se vuelve un programa interactivo y es imposible que no participen. Lo hemos visto reflejado en redes sociales, se pone cuidado para la gente porque siempre he pensando que el programa no debe entretener, te debe tener. No hace falta ser un investigador de la UNAM para atinarle a los ´farsantes´", comentó Facundo.

"El formato ha funcionado muy bien porque es un programa con grandes conductores que divierte a la gente. Este formato nació en México y se está exportando a Perú, Suecia y otros países", añadió Suárez, también productor del programa Me Caigo de Risa.

20 CAPÍTULOS

La tercera temporada contará con 20 programas a cargo de Suárez, Yahir Vega y Virginia Ramírez, quienes trabajarán para que los objetos utilizados en el foro sean diferentes.