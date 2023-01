Talento de habla hispana

"Tenemos un amplio historial de películas que han sido parte del programa: Como Agua Para Chocolate, Y Tu Mamá También, Sin Nombre, Tropa de Élite, Estación Central, Diarios de Motocicleta, María, Llena Eres de Gracia y muchas otras.

Lio Mehiel, va para estrenar Mutt.

AMPLIA EXPECTATIVA

"Y consideremos que este año tenemos filmes que han generado amplia expectativa, como La Pecera (Puerto Rico), de Glorimar Marrero, y las premieres de Radical (México), con Eugenio Derbez, y Cassandro (Estados Unidos/México), con Gael García Bernal, y están basadas en historias reales", indicó Souza, en entrevista.

Con una modalidad híbrida, pues casi un 40 por ciento de las películas incluidas en el Festival de Cine de Sundance 2023 ya se podrá ver en forma digital, el certamen incluirá también las películas Heroico, de David Zonana (México); Brujería (Chile/México/Alemania), de Christopher Murray, y el corto Chica de Fábrica (México), de Selma Cervantes y el cual está estelarizado por la nominada al Óscar Yalitza Aparicio.

Además, el festival fundado por el legendario Robert Redford tendrá una función especial y sesión de preguntas y respuestas de CODA: Señales del Corazón, que hace dos años ganó el Premio de la Audiencia y terminó alzándose con el Óscar a la Mejor Película.

110 PRODUCCIONES

Souza consideró que la selección de las 110 producciones fue una labor de curaduría única por parte de todo el equipo de programadores, y de las que hasta 89 por ciento constituyen estrenos mundiales.

Hizo énfasis en que una de las narrativas a destacar es la de los latinos radicados en Estados Unidos, ya que su mentalidad y visión bicultural es un escaparate distinto hacia la idiosincrasia de una comunidad que cada vez es más preponderante.

"Pienso que es muy importante resaltar la presencia de documentalistas latinos, nacidos en Estados Unidos, con una visión muy propia y mezcla de culturas, como Alejandra Vasquez y Sam Osborn, con Going Varsity in Mariachi; Lisa Cortes, con Little Richard: I Am Everything, y Michéle Stephenson, con Going to Mars: The Nikki Giovanni Project", manifestó Souza, de raíces brasileñas.

Entre las películas que figuran en competencia, y que han generado altas expectativas para el encuentro del séptimo arte, aparecen You Hurt My Feelings, con Julia Louis-Dreyfus; Sometimes I Think About Dying, con Daisy Ridley, e Infinity Pool, con Alexander Skarsgard y dirigido por David Cronenberg.

CONFIRMADOS

Eugenio Derbez llevará su cita Radical.

Del talento confirmado para Sundance 2023, que se realiza en Park City, Utah, estarán García Bernal y Saúl Armendáriz para presentar Cassandro; Derbez, con Radical; Lio Mehiel, para estrenar Mutt; Luis Núñez Rosales y Zonana, con Heroico; Moisés Arias llevará Divinity, Judy Reyes va con birth/rebirth y Sebastián Silva acudirá con Rotting the Sun.