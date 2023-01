Sorpresas y desaires en los Oscar

Los Ángeles, California

"Todo a la vez en todas partes" lidera con 11 nominaciones.

A continuación, algunas de las mayores sorpresas y desaires que dejaron comentando a Hollywood ayer por la mañana.

"Sin novedad en el frente" logra 9 menciones.

ANGELA BASSETT LE DA IMPULSO A MARVEL

Angela Bassett rompió con el patrón al ser nominada como mejor actriz de reparto, por interpretar a la madre y reina en luto de "Black Panther: Wakanda Forever" ("Black Panther: Wakanda por siempre").

"THE WOMAN KING" DESTRONADA

"The Woman King" ("La mujer rey"), de Gina Prince-Bythewood quedó totalmente apagada en las nominaciones de los Oscar, un resultado desconcertante para un éxito con buenas reseñas que predijeran a Viola Davis con nominación a mejor actriz.

SIN MUJERES DIRECTORAS

Quizá no debió sorprender después de que los sindicatos de directores y productores seleccionaron únicamente películas dirigidas por hombres, pero la Academia tiene una composición diferente. Había la esperanza de que reconocerían algunas de las películas extraordinarias de este año con mujeres detrás de cámara, pero no fue así.

LA CAÍDA DE "BABYLON"

El sueño de "Babylon" terminó en la oda de Damien Chazelle a los días alocados del cine mudo; recibió sólo tres nominaciones para vestuario, música y diseño de producción.

TAYLOR SWIFT, FUERA

Hablando de mejor canción, Taylor Swift queda fuera de la terna con "Carolina" de "Where the Crawdads Sing". Diane Warren, en cambio, consiguió su 14a nominación por "Applause" de "Tell It Like a Woman".

NOMINACIONES

MEJOR PELÍCULA

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan

MEJOR DIRECCIÓN

Martin McDonagh, por Almas en pena de Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por Todo a la vez en todas partes

Steven Spielberg, por Los Fabelman

Todd Field, por Tár

Ruben Östlund, por El triángulo de la tristeza.

MEJOR ACTOR

Buscarán la estatuilla a Mejor Actor, Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal y Bill Nighy.

Austin Butler, por Elvis

Colin Farrell, por Almas en pena de Inisherin

Brendan Fraser, por La ballena

Paul Mescal, por Aftersun

Bill Nighy, por Living

MEJOR ACTRIZ

Cate Blanchett, por Tár

Ana de Armas, por Blonde

Andrea Riseborough, por To Leslie

Michelle Williams, por Los Fabelman

Michelle Yeoh, por Todo a la vez en todas partes.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brendan Gleeson, por Almas en pena de Inisherin

Brian Tyree Henry, por Causeway

Judd Hirsch, por Los Fabelman

Barry Keoghan, por Almas en pena de Inisherin

Ke Huy Quan, por Todo a la vez en todas partes.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Angela Bassett, por Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau, por La ballena

Kerry Condon, por Almas en pena de Inisherin

Jamie Lee Curtis, por Todo a la vez en todas partes

Stephanie Hsu, por Todo a la vez en todas partes.

MEJOR LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel The Shell With Shoes On

El Gato con Botas: el último deseo

The Sea Beast

Red.

MEJOR BANDA SONORA

Volker Bertelmann, por Sin novedad en el frente

Justin Hurwitz, por Babylon

Carter Burwell, por Almas en pena de Inisherin

Son Lux, por Todo a la vez en todas partes

John Williams, por Los Fabelman.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Almas en pena de Inisherin, de Martin McDonagh

Todo a la vez en todas partes, de Dan Kwan, Daniel Scheinert

Los Fabelman, de Steven Spielberg, Tony Kushner

Tár, de Todd Field

El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Sin novedad en el frente

Bardo

Elvis

Empire of Light

Tár.

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Marta Mitchell Effect

Stranger at the Gate.

MEJOR MONTAJE

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Tár

Top Gun: Maverick.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Sin novedad en el frente (Alemania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

EO (Polonia)

The Quiet Girl (Irlanda).

MEJOR CANCIÓN

Applause, en Tell It like a Woman. Música y letra de Diane Warren

Hold my Hand, en Top Gun: Maverick. Música y letra de Lady Gaga y BloodPop

Lift me Up, en Black Panther: Wakanda Forever. Música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Goransson. Letra de Tems y Ryan Coogler

Naatu Naatu, en RRR. Música de M. M. Keeravaani. Letra de Chandrabose

This is a Life, en Todo a la vez en todas partes. Música de Ryan Lott, David Byrne y Mitski; Letra de Ryan Lott y David Byrne.

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman.

MEJORES EFECTOS VISUALES

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever.