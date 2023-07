Incendia el verano

Los Ángeles, California

"Elemental", de Pixar, evoca una metrópolis diversa donde los elementos (fuego, agua, tierra y aire) viven como etnias, en su mayoría, separadas entre sí. Para el fuego y el agua, especialmente, la mezcla puede ser combustible. Una mala salpicadura podría consumir al fuego; una llama fuerte podría evaporar el agua. Esta es la rara película para niños en la que los viajes en metro están más llenos de peligros que en el mundo real.

"Elemental" es la película número 27 de Pixar y la segunda del veterano del estudio Peter Sohn ("The Good Dinosaur"). Pero en muchos sentidos, se siente como una secuela espiritual del lanzamiento de Disney Animation "Zootopia", una urbe igualmente brillante llena de metáforas raciales antropomórficas con interacciones ocasionales con la burocracia municipal.

En "Elemental", Ember Lumen (con la voz de Leah Lewis en el elenco de voces en inglés) es la hija de una pareja de inmigrantes originarios de Fireland (Tierra de Fuego): Ernie (Ronnie Del Carmen) y Cinder (Shila Omni), quienes recibieron nombres en inglés mientras pasaban por una aduana similar a la entrada en la Isla Ellis de Nueva York.

Un cuento clásico de inmigrantes.

LA TRAMA

Al igual que innumerables inmigrantes de la vida real antes que ellos, Ernie y Cinder han forjado una vida y un negocio prósperos, una bodega de alimentos literalmente calientes que se espera que Ember herede, pero su temperamento es un problema. Ember, una llama pelirroja capaz de volverse "completamente púrpura", puede parecerse a la ira de "Inside Out" ("Intensa Mente") de Lewis Black. A pesar de esto, su problema más apremiante es una fuga en el sótano de la que emerge Wade Ripple (Mamoudou Athie), un inspector de agua y edificios que inmediatamente detecta decenas de violaciones del código que cerrarían el lugar.

TEMA DE DÍA

Sin embargo, la unión de un alto concepto elemental con un cuento clásico de inmigrantes, aparte de un hermoso metro elevado que salpica agua debajo cada vez que un tren se desliza, Element City (Ciudad Elementos) no se encuentra con un mundo completamente desarrollado. A pesar de basar la película en los componentes básicos de la vida, hay poca sensación del mundo natural.

Con el trasfondo de los furiosos incendios forestales que han afectado a Estados Unidos y Canadá, "Elemental" logra ser una película sobre el fuego y el agua, sin siquiera hacer una referencia pasajera a las realidades climáticas de hoy. Abundan las oportunidades perdidas. La tierra y el aire quedan relegados a pequeños papeles. Ni un alma canta "The Eternal Flame". La banda Earth Wind and Fire no tiene un cameo.

"Elemental", un estreno de Walt Disney Co. tiene una clasificación PG (que sugiere cierta orientación de los padres) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por breves escenas de peligro, elementos temáticos y algunos diálogos. Duración: 103 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.