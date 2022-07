Furor en Comic-Con

Stephen Colbert, un fan autoproclamado de Tolkien, moderó un panel sobre la serie en el salón H, el más grande de la convención de cultura popular.

Bajo el liderazgo de los productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay, "Lord of the Rings: The Rings of Power" ("El Señor de los Anillos: Los anillos de poder") se desarrolla en la Segunda Edad de la Tierra Media, cuando se formaban y caían reinos y las fuerzas malignas amenazaban con llenar de oscuridad el mundo.

"The Rings of Power" llevará al público a locaciones fantásticas como los once reinos de Lindon y Eregion, el reino enano de Khazad-dûm, las tierras del sur y los páramos del norte, los mares desgajados y el reino insular de Númenór, además de presentarles a muchos nuevos personajes que incluyen a Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) y el rey Gil-galad (Benjamin Walker).

La serie de ocho partes debutará en Prime Video el 2 de septiembre, con estrenos semanales de nuevos episodios. Según reportes es la serie más costosa hecha hasta ahora, con un presupuesto de 465 millones de dólares. Amazon compró los derechos a los herederos de Tolkien por 250 millones de dólares en 2017.

Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, dijo a The Hollywood Reporter el año pasado que a pesar de que la cifra es "un encabezado loco al que es divertido darle clic", en realidad fue para "construir la infraestructura de lo que sostendrá toda la serie" que calificó como "un show que construye mundos enormes".

Salke también dijo que una "audiencia mundial gigante necesitará verla como en una programación con horario determinado", pero que tienen "bastante confianza en que eso sucederá".