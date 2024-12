El poder de la creatividad en el cine digital

Por: Agencia Reforma

Diciembre 25, 2024 -

Cineastas como Michel Gondry, ganador del Óscar en 2005 por Mejor Guion original por "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos", y David Leitch, director de "John Wick", han creado cortometrajes con un iPhone.

Apple aprovecha los proyectos para presumir las capacidades de su celular. La iniciativa "Shot on iPhone" invita a los usuarios a crear sus propias obras, para muestra, el año pasado, Tania Verduzco y Adrián Pérez estrenaron el corto "Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada", capturado en un iPhone 14 Pro.

Festivales como la Berlinale en 2018 han integrado filmes hechos con celulares, como "High Fantasy" (Cato Bass, 2017), que compitió por el Crystal Bear en la categoría Generation 14plus. La sudafricana Cato Bass usó un iPhone 7 en su obra, pero no es el único teléfono empleado para hacer cine.

Cortometrajes como "Like coffee" (Song, 2014), "Look up" (Slywchuk, 2016), "Darling" (Parry, 2015) y "Haris" (Ghouse, 2017) fueron hechos con un Samsung Galaxy S3, LG G4, Samsung Tab A y Moto Z Play, respectivamente.

Todos los anteriores fueron premiados por el Toronto Smartphone Film Festival (TSFF), realizado por primera vez en 2012 en Canadá, uno de los más longevos en su tipo. La misión de la organización es visibilizar las creaciones de personas que solo tienen a la mano sus gadgets.

"El TSFF ofrece a los aspirantes a cineastas de todo el mundo una plataforma para mostrar sus ideas e historias en la gran pantalla a un público más amplio", indicó el festival en una entrada de blog.

Es verdad que el cine hecho con celulares tiene un bajo perfil y se mantiene lejos de festivales de renombre, como Cannes o Sundance, por mencionar dos de los más populares. Sin embargo, no siempre se trata del prestigio.

Hamlet Rubio, fundador del Tijuana Vertical Films, evento que premia videos en este formato, relató que este tipo de creaciones no buscan un Óscar o competir en Cannes, sino el aprendizaje y la expresión artística.

La iniciativa surgió durante pandemia de Covid-19 en 2020. Él y un grupo de cineastas filmaban a distancia una webserie, o sea, un contenido filmado para lanzarse en internet. El formato fue horizontal.

Uno de los actores, originario de Macao, China, colocó accidentalmente su celular en vertical en el refrigerador para grabar una escena de él abriendo el electrodoméstico. Esto despertó la curiosidad de Rubio y se preguntó: ¿por qué no filmar así todo?

Así nació "Single", webserie grabada en vertical que trata sobre un hombre soltero enfrentando las restricciones de la emergencia sanitaria en China. Tiempo después, en el mismo 2020, Rubio fue contactado vía email por Salvatore, director de un festival de cine vertical en Roma, Italia.

Interesado, Rubio investigó en internet y encontró cuatro festivales de cine vertical en Roma, uno en Praga, otro en París y uno más en Londres. Así, de a poco, se sumergió en ese mundo, que lo llevó a la República Checa en 2021, donde presenció la grabación de una cinta en vertical.

Rubio decidió llevar la iniciativa a Tijuana, ciudad en la que reside. Aunque nunca fue su intención fundar un festival, la necesidad de impulsar el formato lo convenció.

En colaboración con empresarios locales y la institución CETYS Universidad, campus Tijuana, nació el primer Festival de Cine Vertical en México en 2022.

El proyecto, al principio, causó rechazo. Ser o no ser, a la gente le costaba aceptar el cine vertical, pero Hamlet no desistió. Las recientes ediciones de 2023 y 2024 atrajeron la atención de cineastas de Argentina y Estados Unidos.

El cineasta contó que en 2025 planea, junto con una persona de Ohio, un evento binacional que tenga lugar en San Diego y Tijuana, el cual busca añadir a la conversación temas tecnológicos en tendencia, como la Inteligencia Artificial en la creación de contenido.

Festivales como el de Tijuana otorgan a creadores la oportunidad de expresarse artísticamente. Otra iniciativa con ese espíritu es Smartfilms, festival colombiano de cine hecho con celulares, el punto de entrada para Bárbara Matta, cineasta cancunense.

Matta envió "Renovando el mundo" a la competición. El cortometraje de 8 minutos, que trató sobre el apocalipsis y la homofobia, en sus palabras, lo grabó con un iPhone 8. El proyecto no se alzó con ningún premio, pero dejó en ella la huella indeleble de la creación cinematográfica.

La cineasta aprovechó el auge de TikTok para difundir sus creaciones, pero su ambición la llevó a filmar "El Gigante", cortometraje de 25 minutos estrenado el pasado 23 de junio que se centra en Adela y Mayte, personajes que escapan de casa en un taxi robado.

Aunque con una cámara Sony A6300 y no un celular, "El Gigante" puso en relieve las posibilidades de creación con dispositivos accesibles que encontramos en tiendas comerciales, sin necesidad de invertir en productos de marcas como Arri, RED y Blackmagic Design, cuyas cámaras oscilan entre 2 mil 500 y 150 mil dólares, unos 49 mil 702 y 2 millones 982 mil pesos, respectivamente.

Matta también abordó el contexto cultural de la filmación. Destacó el desafío que enfrentan los cineastas fuera de los grandes centros urbanos, como Ciudad de México.

En su experiencia, la falta de apoyo a proyectos en estados como Quintana Roo puede ser frustrante. Subrayó la necesidad de una mayor apertura para nuevas narrativas en el cine mexicano y cómo dispositivos como el celular abren nuevas posibilidades.

"La forma de consumir cine está evolucionando, sobre todo en TikTok, donde se alojan estos los cineminutos, que son videos hechos con el celular. Se está creando una nueva ola de contenido más casero", indicó la cancunense de 22 años.

El festival de Tijuana y "El Gigante" ejemplifican cómo las tecnologías modernas pueden democratizar el acceso al cine. Además, pone de manifiesto la creatividad y la determinación de una nueva generación de cineastas.