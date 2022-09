Dirigirá cinta sobre esposa de Elvis Presley

La ganadora del Oscar Sofia Coppola escribirá y dirigirá Priscilla, una película biográfica sobre la ex esposa de Elvis Presley, Priscilla Presley, basada en su libro de memorias de 1985, "Elvis and Me", informó Deadline.

La película, que será lanzada por A24, estará protagonizada por Cailee Spaeny (Yegua de Easttown) como Priscilla y Jacob Elordi (Euphoria) como Elvis.

Informantes dijeron a Deadline que Coppola había estado deseando hacer esta película durante algún tiempo y comenzó a juntar las piezas para que la cinta se filme este otoño en Toronto. Si bien se reunió con varios actores para el papel de Elvis, Spaeny ha sido su primera opción desde el día 1 para el papel de Priscilla.

INFIDELIDADES PRESENTES

Priscilla tenía solo 14 años y vivía en Alemania cuando conoció a Elvis, quien entonces tenía 23, en una fiesta en 1959. Él se enamoró y comenzó un noviazgo de varios años, con sus estrictos padres cediendo a regañadientes a la persistencia de la estrella. La pareja se casó en 1967 y tuvieron a su única hija, Lisa Marie Presley, al año siguiente.

El noviazgo y el matrimonio se vieron empañados por las muchas infidelidades de Elvis.

Priscilla también tuvo sus propios asuntos, incluido uno con su instructor de kárate que finalmente llevó al final del matrimonio. Elvis controlaba y suprimía cualquier ambición profesional que ella pudiera tener.

EMPODERADA TRAS MUERTE DE ELVIS

Después de la muerte de Elvis, Presley llegó a controlar la mansión en la que vivía con su ex esposo y fue su perspicacia lo que convirtió a Graceland (la vivienda en Memphis) en una atracción turística y creó Elvis Presley Enterprises.

El filme Priscilla surge después del éxito de taquilla de la película de Elvis de Baz Luhrmann de principios de este año, protagonizada por Austin Butler como el icónico músico y Olivia DeJonge, como Priscilla, en una historia que también se centró en Tom Hanks como el villano manager Tom Parker.