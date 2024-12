Con "¿Quién es la máscara?", Sara Maldonado salió de su confort

Por: El Universal

Noviembre 26, 2024 - 12:07 p.m.

Sara Maldonado fue revelada como Orni, uno de los personajes de la reciente temporada de "¿Quién es la Máscara?". Tras su salida del programa, la actriz compartió detalles sobre su experiencia, destacando lo significativo que fue para ella participar en un proyecto tan popular y diferente a todo lo que había hecho antes.

"Cuando me preguntaron si quería ser parte del programa, no lo dudé. Ya lo conocía, sabía que era divertido, familiar y muy exitoso. Además, me emocionó mucho la idea de volver a la televisión abierta con un formato así", comentó Sara, en entrevista con EL UNIVERSAL.

La actriz, conocida por su trabajo en grandes producciones como "Clase 406", "Mundo de Fieras" y "Camelia la Texana", confesó que su participación en el programa fue un reto que la llevó a explorar territorios completamente nuevos y la sacó de su zona de confort.

"Siempre me ha gustado cantar y bailar, pero soy algo penosa. El estar dentro de un personaje me dio la seguridad de atreverme a hacer algo que nunca había hecho antes. Fue liberador", confesó.

Orni, el personaje que Sara Maldonado encarnó, le permitió explorar facetas desconocidas de sí misma, aunque la experiencia no estuvo exenta de retos, especialmente por la dificultad de cantar y moverse dentro de la botarga.

"Es un proceso complicado. Hay que adaptarse al peso, al calor, y encontrar la forma de transmitir emociones desde ahí. Pero al mismo tiempo, fue muy divertido y me permitió salir de mi zona de confort".

Para Sara, su paso por Quién es la Máscara significó más que una oportunidad laboral. Tras varios años alejada de Televisa, Quién es la Máscara 2024 marcó el regreso de Sara Maldonado a la televisión abierta en un formato completamente distinto.

"Me transformó como persona y como artista. Me dio confianza, me relajé y aprendí a no preocuparme tanto por lo que dirán. Fue un espacio para divertirme y dejarme llevar".

Las pistas que delataron a Orni

A lo largo del programa, Sara Maldonado dejó sutiles pistas que poco a poco fueron delatando su identidad:

1980 en un periódico: El año de nacimiento de la actriz.

"Como de otro mundo, con unas fieras": Una referencia a su participación en la telenovela Mundo de Fieras.

"Ah caray, ¿no fui el elegido?": Una pista que aludía a la serie Los Elegidos, dirigida por Dallas Jenkins.

"Lo mío, lo mío es el mar": Un guiño a su lugar de origen, Xalapa, Veracruz.

Sombrerito texano: En honor a su papel protagónico en Camelia la Texana.

Pista extra, Capadocia: Un recordatorio de su personaje Montserrat "Montse" Olmos en la serie de HBO.

El desenlace fue uno de los más emotivos de la temporada. Al quitarse la máscara, Sara experimentó una mezcla de gratitud y alegría:

"Sentí mucha emoción y agradecimiento por haber formado parte de este proyecto tan único. Me llevo un aprendizaje enorme, tanto personal como profesional", finalizó la actriz. Junto a ella, María Elena Saldaña, conocida como "La Güereja" también fue descubierta y tuvo que quitarse la máscara de su personaje "Ricardilla".